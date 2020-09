Herfststorm voor AEX

Aandelenmarkten staan onder zware druk. Analisten hebben gelijk als ze zeggen dat het nog niet voorbij is.

De ontwikkeling van de Amerikaanse markten maakt duidelijk dat flink aan de boom wordt geschud. Het is veelzeggend dat de index voor kleinere bedrijven (Russell) met een verlies van 3,4% beduidend sterker daalde dan de Dow Jones (-1,8%) en de Nasdaq (-0,1%). De herfststorm schudt flink aan de portefeuilles. Kreupel hout in de vorm van minder aantrekkelijke fondsen wordt geruimd. In de premarket staan de Amerikaanse indices vandaag een stuk lager.

Europese aandelenmarkten zijn sterk vooruit gelopen op de verzwakking van het Amerikaanse beurssentiment door de coronacrisis en de aanhoudende handelsspanningen tussen China en de VS. De DAX daalde met 4,4%, de AEX met 2,8% en het VK, Frankrijk, Italië en Spanje met ruim 3%.

Voor de AEX ligt een eerste steun op 525 en een tweede op 480. Deze niveaus zijn berekend op basis van de beweging maart/juli dit jaar. De RSI staat onder druk, net als de Bollinger Bands en de Parabolic SAR. Sommigen voorspellen dat de AEX kan dalen naar de low van maart ofwel tot beneden de 400. Bij een duidelijke, redelijke krachtige tweede golf van het coronavirus is dat aannemelijk.

Wat was er anders?

De S&P500 bereikte in augustus een hoogtepunt en bleef stijgen. Ten eerste vertaalden hogere dagelijkse bewegingen zich vrijwel direct in hogere optiekoersen (en dus een hogere Vix). Ten tweede steeg de vraag naar opties vanuit twee kanten: beleggers die bang waren om een rally te missen en beleggers die zich zorgen maakten dat de rally te snel ging en hun winst probeerden te beschermen door putopties te kopen. Door die grotere vraag naar putopties steeg de Vix-Index. Daarnaast is er het zichzelf versterkende opwaartse effect tussen de cash- en de optiemarkten -waarbij het nooit geheel duidelijk is wat de kip is en wat het ei. De optiemarkt geldt als belangrijke drijvende kracht achter de recente Amerikaanse beursrally.

DWS vindt het opmerkelijk is dat de exploderende vraag naar opties kwam van een nieuwe golf particuliere beleggers. Die lijken vooral gecharmeerd door het hefboomeffect van het beleggingsinstrument. Daarnaast is er een ongebruikelijk groot aantal opties op specifieke aandelen verhandeld, vooral opties op techreuzen. In sommige gevallen waren de handelsvolumes driemaal hoger dan in 2019, dus waarschijnlijk hebben ook institutionele beleggers hierin een rol gespeeld.

Escalerende spanningen

DWS verwacht dat de vraag naar opties ook in de toekomst groot blijft. De correctie is tot nu niet echt voelbaar. Daarom zijn de koersen nog steeds relatief hoog en daarmee ook de vraag naar bescherming tegen koersdalingen. De aankomende Amerikaanse verkiezingen, de escalerende spanningen tussen de VS en China, en Brexit wakkeren de nervositeit onder beleggers nog verder aan.

Uit de afgelopen weken blijkt dat er goede reden is voor de hogere risicopremie van aandelen ten opzichte van staatsobligaties: ze zijn volatieler en dus riskanter. Of zoals Thomas Bucher, aandelenstrateeg bij DWS het stelt: “De lage rentestanden en het feit dat grote techbedrijven zich met hun winstcijfers veerkrachtig hebben getoond tijdens de pandemie, rechtvaardigen weliswaar bovengemiddelde waarderingen in dit deel van de markt. Dit betekent echter niet er een eind is gekomen aan de risicopremie op aandelen.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15310 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht