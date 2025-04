Hermès gaat nooit in de uitverkoop, het aandeel (soms)

Het aandeel Hermès daalde deze week maandag tussentijds met 15% om vervolgens op te veren als gevolg van kooporders. Het bordje ‘uitverkoop’ zul je niet aantreffen in de winkels van Hermès. Is het (dure) aandeel koopwaardig? En wat zit er achter het geheim van het Franse luxemerk? Een expert opinion van de beleggers van Comgest.

In een tijd waarin de financiële sector zich grotendeels richt op tastbare activa en technologische innovaties, onderscheidt het Franse luxehuis Hermès zich door juist sterk te investeren in menselijk kapitaal als strategische sleutel voor langdurige groei en financiële stabiliteit. In het hart van Hermès’ financiële succes schuilt namelijk niet alleen exclusiviteit of branding, maar vooral de uitzonderlijke vaardigheden van zijn meer dan 7.300 ambachtslieden, die goed zijn voor ongeveer een derde van het totale werknemersbestand van ruim 22.000 personen.

Terwijl andere luxemerken zich haasten om nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie te implementeren, blijft Hermès vasthouden aan traditionele, arbeidsintensieve productieprocessen. Dit blijkt een succesvolle en winstgevende strategie, die aantoonbaar leidt tot duurzaam concurrentievoordeel, laag personeelsverloop en solide langetermijnrendementen. ESG-specialist Petra Daroczi van Comgest benadrukt daarom het belang van dit menselijk kapitaal – ofwel “Human CapEx” – als kern van Hermès’ financiële kracht.

Ambachtelijke productie

Sinds zijn oprichting in 1837 aan de Rue du Faubourg Saint-Honoré in Parijs, heeft Hermès altijd prioriteit gegeven aan hoogwaardig vakmanschap. In tegenstelling tot de op massaproductie gebaseerde bedrijfsmodellen van veel concurrenten, kiest Hermès bewust voor een intensief, handgemaakt productieproces. Dit wordt vooral zichtbaar in de beroemde Birkin en Kelly-tassen, waarvan iedere tas exclusief door één ambachtsman wordt gemaakt en waarvoor prijzen tussen de 7.000 en 30.000 euro gebruikelijk zijn. Deze ambachtslieden spenderen tussen de zestien en achttien uur per tas en gebruiken daarbij speciale technieken zoals de iconische zadelnaden, die onmogelijk te reproduceren zijn met machines. Hierdoor wordt iedere Hermès-tas niet alleen een luxueus modeartikel, maar ook een exclusief financieel asset dat decennialang waardevast blijkt.

Omzetcijfers Hermès

Maar het vasthouden aan ambachtelijk vakmanschap brengt ook uitdagingen met zich mee, vooral door de toenemende schaarste aan geschoolde ambachtslieden. De Franse luxesector kampt met een sterk vergrijzende beroepsgroep, en volgens onderzoek van Boston Consulting Group ervaart 85% van de Franse modehuizen inmiddels serieuze moeilijkheden bij het aantrekken van gekwalificeerd personeel. Hermès reageert met een proactieve strategie: het bedrijf opent in hoog tempo nieuwe ateliers verspreid over Frankrijk, en heeft met “École Hermès” een eigen opleidingsprogramma ontwikkeld dat erkend is door het Franse Ministerie van Onderwijs. Hiermee leidt Hermès jaarlijks zo’n 600 nieuwe vaklieden op. De ateliers zijn bovendien gevestigd in landelijke regio’s waar relatief weinig alternatieve werkgelegenheid bestaat, wat niet alleen maatschappelijke waarde creëert, maar ook de kosten en risico’s van personeelsverloop verlaagt.

Investeren in ateliers en werknemers

Gerichte investeringen in personeel

De investeringen in het menselijk kapitaal van Hermès zijn aanzienlijk en doelbewust. Zo besteedt het bedrijf jaarlijks aanzienlijke bedragen aan salarissen en bonussen. Hermès-medewerkers ontvangen een bovengemiddeld salaris en genieten aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals uitgebreide pensioenregelingen, levensverzekeringen en een uniek winstdelingsprogramma dat inmiddels 80% van het personeel omvat. In 2023 ontvingen werknemers zelfs een uitzonderlijke bonus van 4000 euro bovenop hun reguliere loon. Deze financiële strategie leidt tot een buitengewoon lage vrijwillige personeelsuitstroom van minder dan 5%, wat duidelijk lager ligt dan het branchegemiddelde. Hierdoor behoudt Hermès niet alleen zijn vakmanschap, maar ook waardevolle ervaring en kennis, wat zich vertaalt naar efficiënte bedrijfsvoering en hogere kwaliteitsnormen.

Ambachtslieden vormen het hart van Hermès

De financiële implicaties hiervan zijn indrukwekkend. Tussen 2019 en 2024 groeide de omzet van Hermès in lederwaren van 3,4 miljard euro naar 6,4 miljard euro. Ondanks stijgende arbeidskosten en investeringen in opleiding blijft de winstmarge robuust, en dit bewijst dat gerichte investeringen in menselijk kapitaal zich ruimschoots terugverdienen. Analisten zien hierin een langetermijnstrategie waarbij Hermès zich duidelijk onderscheidt van kortetermijngerichte concurrenten.

Rol van cultuur en familiale governance

Daarnaast speelt de cultuur en familiale governance van Hermès een sleutelrol in dit succesverhaal. De zesde generatie van de oprichtersfamilie, vertegenwoordigd door Pierre-Alexis Dumas, staat garant voor continuïteit en authenticiteit binnen het bedrijf. Dumas, die zelf op jonge leeftijd de ambachtelijke technieken van Hermès leerde, fungeert nu als creatief leider en vertegenwoordigt een sterk signaal naar medewerkers en investeerders: vakmanschap en kwaliteit blijven leidend, ondanks veranderende tijden en uitdagingen op de arbeidsmarkt. Dit zorgt niet alleen voor een stabiele bedrijfsvoering, maar creëert ook extra financiële waarde dankzij de consistente merkreputatie en de loyaliteit van zowel klanten als werknemers.

Conclusie: Menselijk kapitaal als strategische investering

Hermès toont hiermee overtuigend aan dat immateriële activa, en in het bijzonder menselijk kapitaal, minstens even belangrijk kunnen zijn als traditionele financiële activa voor het behalen van duurzaam rendement. Voor financiële analisten en beleggers vormt dit een belangrijke les: menselijk kapitaal is geen kostenpost, maar een strategische investering die op lange termijn leidt tot financieel succes, onderscheidend vermogen en duurzame groei.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20722 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht