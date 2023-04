Heropening China leidt tot meer consumptie

De eerder dan verwachte economische heropening van China is een van de bepalende gebeurtenissen voor 2023. Carolyn Chu, Director of Research, Credit Research en Chris Kushlis, Chief of China and Emerging Markets Macro Strategy bij T. Rowe Price gaan ervan uit dat een volledige heropening leidt tot een sterke en snelle toename van de Chinese consumptie. De groei in 2023 wordt nog steeds beperkt door de zwakke wereldwijde economische vooruitzichten, maar 5%-6% bbp-groei is waarschijnlijk haalbaar.

China’s heropening is relatief snel verlopen, waarbij een groot deel van de bevolking binnen een korte periode van vier tot zes weken met het coronavirus werd besmet. Dit verandert waarschijnlijk de dynamiek van het herstel in vergelijking met andere landen. Tijdens de besmettingsperiode daalde de activiteit, met name in de dienstensector, sterk. Echter, medio januari, toen de besmettingsgolf voorbij was, namen de Chinezen weer snel deel aan de economie. Hoewel de Chinezen vrij snel weer zijn gaan reizen en uitgaan, waren ze aanvankelijk voorzichtiger met de aankoop van consumptiegoederen en vastgoed.

Binnenlandse vraag profiteert het meest van China’s heropening

Het loslaten van het nul-covid-beleid in China heeft de grootste impact op de binnenlandse vraag, zodra de initiële schok is weggeëbd. Tijdens de eerste fase van de heropening en de besmettingsgolf waren er zorgen over de verstoring van leveringsketens. Maar de Chinese overheid heeft ervaring in het herstellen van deze ketens, zodat ze naar verwachting snel weer normaal functioneren.

Heropening heeft weinig impact op de wereldeconomie

Voor de wereldeconomie zal het positieve effect van China’s heropening gematigd zijn, aangezien de negatieve effecten van het nul-covid-beleid ook beperkt waren, menen Chu en Kushlis. Zij verwachten:

Toename van de vraag naar ingevoerde grondstoffen, met name olie en gas (naar schatting 500k-1m vaten per dag (bpd) voor ruwe olie).

Een toename van de Chinese vraag naar andere importgoederen – hoofdzakelijk uit Azië, maar ook naar meer kapitaalgoederen. In 2022 kwam er vooral een knik in de trendmatige groei in de import uit onder meer Hongkong, Singapore, Australië, Vietnam, Thailand, Japan en de eurozone. Het minst getroffen waren Indonesië, Maleisië, de VS en Afrika.

Uitgaande reizen/toerisme kunnen even kort vertragen, drie tot zes maanden, na de heropening. Debet zijn de beperkingen in verband met de hervatting van het vliegverkeer en de goedkeuring van paspoorten/visa voor reizigers. De economische gevolgen hiervan zullen waarschijnlijk het grootst zijn voor Thailand.

Een hervatting van het internationale reisverkeer al leiden tot een toename van de kapitaaluitstroom uit China via het toerismekanaal. De uitstroom kan met ongeveer USD 150 miljard stijgen als de trends van vóór de pandemie terugkeren.

Opwaartse druk op de wereldwijde groei en inflatie – hoewel dit gebeurt op een ogenblik dat de Amerikaanse en wereldwijde vooruitzichten een groeivertraging en een matiging van de inflatie inhouden. De heropening van de Chinese economie zal de koers van de wereldeconomie echter waarschijnlijk niet veranderen.

Chinese heropening leidt tot relatief weinig inflatie

De heropening in andere landen had meestal een reflatoire uitwerking. China kan hier minder last van hebben omdat de druk op de grondstoffenprijzen minder groot is. Slechts in een handvol landen is de kerninflatie beperkt gestegen, terwijl de meeste landen juist geconfronteerd werden met een stevige stijging van de inflatie. De lagere Chinese inflatie is vooral te danken aan de binnenlandse vraag. Chu en Kushlis concluderen dat China een sterk stijgende inflatie kan ontlopen doordat het gematigder is geweest in de ondersteuning van consumenten. Ook verwacht men slechts een beperkte opleving van de investeringen in vaste activa.

De gevolgen van de heropening van China zijn moeilijk te beoordelen vanwege het vooruitzicht op een mondiale groeivertraging en een mogelijke recessie later dit jaar of in 2024. Het voornaamste potentiële effect op de wereldwijde inflatie zal waarschijnlijk via grondstoffen lopen. Als de wereldwijde vertraging echter zwaarder weegt dan de positieve groei-impuls van 0,5-1% die de heropening van China aan de mondiale vraag geeft, is het effect dat de hoofdinflatie minder afneemt.

