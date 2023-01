Heropening China: voor- en nadelen

De heropening van China wordt gezien als ontegenzeggelijk positief voor de wereldeconomie. Dat lijkt logisch: een snelle groei van de Chinese economie als tegengif voor de vertraging elders. Maar zo logisch is dat niet, stelt Jeremy Lawson, econoom bij vermogensbeheerder abrdn: die snelle groei beperkt de wereldwijde economische groei eveneens.

“Het zero-Covid-beleid in China heeft de afgelopen 12 maanden een remmend effect gehad op de consumentenuitgaven. De uitgestelde vraag is dus aanzienlijk en als deze eenmaal is ontketend, dan is de kans groot dat China tegen het einde van het jaar de snelst groeiende economie ter wereld is. Omdat de Chinese economie nog niet op volle toeren draait, is er bovendien veel ruimte voor het opvoeren van de vraag zonder dat de inflatie wordt aangewakkerd”, aldus Lawson.

Inflatie

Maar voor de rest van de wereld, en vooral voor de economieën die al boven hun capaciteit draaien, zoals de VS, is het effect complexer. Lawson: “Grondstoffenprijzen bijvoorbeeld zorgen voor opwaartse druk op de wereldwijde inflatie. De prijzen van industriële metalen, zoals ijzererts en koper, zijn al aanzienlijk gestegen in aanloop naar de toenemende vraag.”

Ook de olieprijzen doen volgens de econoom een duit in het zakje nu de Chinezen weer binnen- en buitenlandse reizen mogen maken. “Het toegenomen buitenlandse toerisme doet ook de prijzen van aan toerisme gelieerde diensten stijgen. In 2019 stonden 155 miljoen bezoeken buiten China op de teller. Dit aantal daalde tot minder dan 10 miljoen in 2022, omdat langdurige quarantaine-eisen buitenlandse vakanties in de ijskast zetten. Zonder een bijbehorende verhoging van de vlucht-, hotel-, restaurant- en recreatiecapaciteit (inclusief de beschikbaarheid van personeel) kunnen de prijzen maar één kant op.”

Het zero-Covid beleid heeft de Chinese goederenproducenten minder hard geraakt dan de dienstensector. “Er zit echter nog geen groeiruimte in de exportprijzen, en dit kan desinflatie tegenwerken. Sterkere Chinese financiële markten slaan over op de rest van de wereld, waardoor de inspanningen van centrale banken elders om het monetaire beleid aan te scherpen en buitensporige inflatie te bestrijden, deels teniet worden gedaan”, waarschuwt Lawson.

Het komt erop neer dat de opleving van China de kans op recessies in de VS en andere geavanceerde economieën niet verkleint. De heropening van China zou centrale banken elders juist kunnen dwingen tot een nog strakker monetair beleid om deze nieuwe vraagimpuls te compenseren.

