Heropleving economische groei in 2020

Justin Thomson, CIO aandelen bij T. Rowe Price: “De hernieuwde monetaire versoepeling van de Fed en de belangrijke centrale banken om de wereldeconomie te ondersteunen, lijken te werken.

Een heropleving van de economische groei in 2020 ligt in het verschiet. De groei- en inflatieverwachtingen hebben het dieptepunt bereikt. Dat baseer ik op een stabilisatie van productie- en exportindicatoren vanaf eind november, een herstel van de koperprijzen en een normalisatie van de rentecurve van Amerikaanse staatsobligaties, na een kortstondige inversie in augustus. Deze signalen betekenen niet dat de wereldeconomie een solide basis heeft. Een grote politieke of financiële schok kan mogelijk leiden tot een nieuwe neergang. Ook een tegenvallende winstgroei kan voor problemen zorgen.”

De iShares Stoxx 600 ETF is op 40,85 begonnen aan een aanval op de top van 41 euro uit 2007. Bij een doorbraak kan de Stoxx 600 ETF een aanval gaan doen op de weerstand van 50 euro.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

