Herstel aandelenmarkten, maar pas wel op

De reden voor de verkoopgolf op de aandelenmarkten moet eerder worden gezocht bij de centrale bank van Japan dan bij de ontwikkeling van een verslechtering van de Amerikaanse economie.

De verkoopgolf is op gang gekomen nadat de bank of Japan de rente vorige week verhoogde. Hierdoor is een beweging op gang gekomen van investeerders uit vrees voor een verdere stijging van de rente. Daarna begonnen ze aan de afwikkeling van hun carry trade. In het verleden hebben zij met goedkoop Japans geld investeringen gedaan in hoogrenderende beleggingsmogelijkheden. De stijgende rente en de daarmee gepaard gaande stijgende rentekosten noodzaakt hen om die investering terug te draaien. Dat betekent verkoop van de assets met geleend geld. Waardoor de koersen van die waardepapieren onder druk zijn komen te staan. Dat heeft niets uit te staan met de recessie. Het is niets anders dan een correctie van op handelsposities.

Daarmee is niets gezegd Dat het sentiment snel zal keren snel zal keren. De trends voor de meeste aandelen is al voor de actie van de Japanse centrale bank omgeslagen in een daling. Pas als die trend een bodem heeft gevormd mag worden gedacht aan een herstelbeweging. Dat proces kan nog best enkele maanden duren. Het tijdspad van die dalende trend is namelijk nog niet uitgeteld. Bovendien de angst voor een recessie is nog niet uit de markt verdwenen. Analisten en beleggers zullen elkaar voorlopig gek blijven maken over een periode van Economische teruggang.

Op heftige reacties Als de recente dalingen op de aandelenmarkten volgen altijd eveneens heftig correcties. Daarvan is vandaag sprake. De Japanse uniek kai schoot met 8% omhoog en trok de Aziatische aandelenmarkt met zich mee. Amerikaanse futures staan hoger. Europa laat ook een herstel zien. Euro/dollar 1,0944. Brent +1,1% op 77,10 dolar.

Herstel aandelenmarkten, maar pas wel op. Een duidelijke aanzet voor een nieuwe opgaande beweging zou wel eens enkele maanden kunnen duren.

