Herstel AEX kansrijk voor speculatief ingestelde beleggers

De AEX kan net als andere markten beginnen aan een herstelbeweging.

De AEX is in de afgelopen 4 maanden met 20% gedaald. Qua punten is het aandeel van de Oekraïne-oorlog de helft. De AEX heeft zich op het huidige niveau met twee derde gecorrigeerd van de opgaande beweging.

Inmiddels staat de AEX beneden de ondergrens van de bandbreedte. De RSI geeft aan (chart is op weekbasis) dat de markt duidelijk oversold is. De RSI staat vrijwel even laag als de low na het uitbreken van de Covid-pandemie. Vanuit dat niveau steeg de AEX met 390 punten.

Amerikaanse futures staan hoger. Azië is verdeeld. Nikkei -0,3%, Shanghai -1,3%, Sensex +1,2%, Australië +1,0% en Hong Kong -1,2%. Brent +2,4% op 131,04 dollar, op 140 ligt een weerstand. Goud onveranderd op 2.051. Rentes +0,01: Duitse Bunds 0,1070% en US Bonds 1,8559%. Euro/dollar 1,0916.

AEX: Kansen nemen toe. Speculatief ingestelde beleggers kunnen long gaan

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17100 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht