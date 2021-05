Herstel AEX weinig overtuigend

De Europese aandelenmarkten zullen vandaag een herstelbeweging laten zien. Het is echter onvoldoende.

In de premarket staan de Euro Stocks 50 en de DAX 0,2% in de plus. Amerikaanse futures staan in de premarket niet noemenswaardig lager.

De AEX daalde gisteren met 11,29 punten naar 693,72. Een herstelbeweging van minder dan 4 punten kan worden aangemerkt als een zwak en ongeloofwaardig. Charttechnisch zou een daling naar 650 mooi zijn.

Azië weet niet goed wat het moet doen nadat Fed-president Powell heeft gezegd dat tapering waarschijnlijk is bij een aanhoudend gunstige ontwikkeling van de economie. Nikkei -0,1%, Shanghai -0,3%, CSI 300 -0,1%, Taiwan -0,8%, Hong Kong -0,8% en Australië +1,1%. In Japan is de orderontvangst van nieuwe machines in maart met 3,7% gestegen tegen een raming van 6,4% en een daling van 8,5% in februari.

Euro/dollar 1,2183%. Euro/yuan 7,8440. Bitcoin +4,3% op 38.357 na gisteren even te zijn gedaald naar 30.000 ( Opvallende relatie tussen crash Tesla en bitcoin – CashCow.nl ), ethereum -3,9% op 2.463, goud +0,4% 1.875 en Brent +0,1% op 66,73 dollar.

Rentestijging nog niet voorbij – CashCow.nl Duitse Bunds vanmorgen onveranderd min 0,11%. US Bonds -0,02 op 1,6642%.

