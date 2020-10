Herstel China zet door

De Covid-19 pandemie heeft zijn oorsprong in China, maar ondertussen is men daar weer redelijk terug bij normaal. En dat is veelbelovend voor de Chinese economie en binnenlandse aandelenmarkten. Schroders verwacht dat het herstel in China zal doorzetten, geholpen door steunmaatregelen en een robuust virustestprogramma.

Het eerste kwartaal kromp de Chinese economie met 10% op kwartaalbasis, maar de economie veerde daarna sterk terug met 11,5% groei in het tweede kwartaal. Industriële activiteiten leiden het herstel, maar ook de winkelverkopen trekken aan. Alleen de consumentensector blijft wat achter. De economische activiteit zal de komende kwartalen sterk blijven. Dat is mede te danken aan de pro-actieve stappen die de overheid eerder genomen heeft. Daaronder vallen speciale obligatie-uitgiftes voor infrastructurele projecten of voor publiek welzijn. Bovendien voert de centrale bank een ruim monetaire beleid.

Wat zijn de risico’s?

Een zorgpunt is of het ruime monetaire beleid kan leiden tot opnieuw sterk stijgende vastgoedprijzen. Maar de overheid voert beleid om dat te voorkomen. Huizen zijn om in te wonen, niet om mee te speculeren. De maatregelen lijken te helpen. Ondanks het ruime monetaire beleid zijn er tot nu toe geen significante geldstromen in de vastgoedsector te bespeuren.

Net als elders zou het virus weer kunnen oplaaien. Dat zou kunnen leiden tot nieuwe restricties. China heeft tot nu toe bewezen hier goed mee om te gaan.

Geopolitieke spanningen lijken te blijven of kunnen zelfs verder escaleren in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Maar de impact op de economie acht Schroders beheersbaar. De binnenlandse economie wordt vooral gedreven door interne circulatie: binnenlandse productie, distributie en consumptie.

Groei

De binnenlandse aandelenmarkten hebben dit jaar sterk gepresteerd. Maar dat neemt niet weg dat Schroders nog altijd aantrekkelijke kansen ziet. De voorkeur gaat uit naar bedrijven die goed gepositioneerd zijn voor de groeitrend op de lange termijn. Dat betreft bijvoorbeeld elektrisch vervoer, 5G en industriële aandelen in automatisering.

Als het economisch herstel doorzet en aan momentum wint in 2021, dan komen er ook kansen in meer cyclische sectoren. Waarderingen zijn soms hoog, maar dat neemt niet weg dat er bedrijven te vinden zijn, waar het groeipotentieel onvoldoende gewaardeerd is.

