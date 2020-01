Herstel voor AEX en goud slaat aanval af

Het past in het technische plaatje dat de Europese aandelenmarkten vandaag een herstel zullen laten zien. In de premarket lopen de winsten op tot 0,6%.

De AEX (598,95) was weer beneden de ondergrens van de bandbreedte gekomen. Charttechnisch wordt dat normaliter gevolgd door een stijging. Daar komt bij dat de markten hun aandacht hebben verschoven van het coronavirus naar de meevallende ontwikkeling van de Chinese industrie. De PMI voor grote bedrijven kwam in januari uit op 50,0 tegen 50,2 in december. Voor de AEX ligt op dagbasis de bovengrens op 620. Shanghai heeft de effecten van het coronavirus nog niet optimaal kunnen verwerken vanwege het Maanfeest. Nikkei +0,99%, Hong Kong -0,23% en Australië +0,13%. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het coronavirus aangemerkt als een internationale noodsituatie, waardoor alle landen zich nu volgens een bepaald protocol moeten gedragen.

De vlucht naar veilige beleggingshavens heeft aan aantrekkelijkheid ingeboet. Goud is -0,79% op 1.576,60 dollar. Een succesvolle aanval op de weerstand van 1.610 dollar is charttechnisch nu moeilijk. Angst, een snelle stijging van de inflatie of meevallende economische cijfers kunnen op termijn leiden tot een doorbraak. Daarna komt de oude top van 1.900 in zicht. Brent +1,99% op 59,45 dollar. Euro/dollar 1,1025. Euro/yuan7,6937. Duitse Bunds +0,12 op min 0,394%. US Bonds +0,034 op 1,589%.

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

