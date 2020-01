Herstelbeweging AEX niet krachtig genoeg

De Europese aandelenmarkten zullen vandaag wat hoger openen. In de premarket staan de indices op een winst van ruim 0,4%. Dat is hoopgevend en charttechnisch te weinig voor een kentering, daarvoor had de AEX in de premarket op een winst moeten staan van 0,8%.

De AEX (598,96) is beneden de ondergrens van de bandbreedte gekomen, wat de weg vrijmaakt voor een herstelbeweging. De RSI komt in de buurt van het niveau in mei/juni, oktober en december 2019. In twee van de drie gevallen leidde dat tot een opgaande beweging.

Analisten blijven pogingen ondernemen om het effect van het coronavirus in kaart te brengen voor de beleggers. De een zegt dat de markten bezig zijn om de gevolgen van het virus in te prijzen. De ander zegt dat het dieptepunt pas zal zijn bereikt als de men het gevoel heeft dat het dieptepunt is gepasseerd. Tot dan: wantrouw elke opleving.

Azië is nog sterk in het teken van het coronavirus. De Kospi daalde zelfs met 3,30%, maar daar zit ook een verlate reactie in doordat de markt gisteren was gesloten vanwege het Maanfeest. Australië is -1,50%. De Nikkei beperkt het verlies tot 0,86%. Shanghai en Hong Kong zijn nog gesloten. Euro/dollar 1,1022. Euro/yuan 7,6902. Goud+0,08% op 1.578,70. Brent -0,34% op 59,12 dollar. Duitse Bunds -0,003 op min 0,387%. US Bonds +0,001 op 1,615%.

