Het alternatief voor Nvidia

Als je op zoek bent naar een alternatief Nvidia, denkt Jefferies dat het “de Nvidia van Europa” heeft gevonden.

De investeringsbank is begonnen met de dekking van leverancier van chipapparatuur SÜSS Microtec, een bedrijf met een marktwaarde van 1,09 miljard euro ($ 1,21 miljard) dat is gevestigd in Beieren in Duitsland.

Aandelenanalist Olivia Honeychurch gaf het aandeel een koopadvies en stelde een koersdoel van 76 euro vast, wat impliceert dat het aandeel nog eens 34% kan stijgen ten opzichte van het niveau bij de slotbel van vrijdag.

Ongeveer 30% van de omzet van SÜSS is afkomstig van chip-on-wafer-on-substraat-technologie, de geavanceerde verpakking die wordt gebruikt om halfgeleiders te maken. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. gebruikt zijn tools om de belangrijkste Nvidia AI grafische verwerkingseenheden te verpakken, waaronder de Hopper- en Blackwell-chips.

Dat maakt SÜSS “een uniek spel in Europa op de Nvidia/AI-toeleveringsketen, gezien de meerlagige blootstelling”, zei William Beavington, specialist in aandelenverkoop bij Jefferies, maandag in een vervolgnota. Hij berekende dat het bedrijf op dit moment een aandeel van 55% heeft in de chip-on-wafer-on-substrate-markt, en voegde eraan toe dat “stijgende verzendingen bij TSMC” en de verspreiding van complexe geheugenchips met hoge bandbreedte de groei in de komende jaren zouden moeten stimuleren.

SÜSS doet ook een beetje denken aan Besi. Voor het aandeel wordt 52 keer de winst betaald tegen 55 keer voor Besi. Dat kan geen groot verschil worden genoemd.

Jefferies schat dat SÜSS momenteel wordt verhandeld tegen een korting van 18% ten opzichte van zijn concurrenten, maar verwacht dat de kloof “kleiner zal worden naarmate het begrip van het groeiverhaal verbetert”.

SÜSS steeg maandag 3,3% tot 59,70 euro. Bij het sluiten van vrijdag was het aandeel in 2024 met 104% gestegen, vergeleken met een stijging van 134% voor Nvidia en een daling van 1,6% voor de Duitse benchmark tech-meter, de TecDAX Performance Index.

