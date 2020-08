Het belang van gespreid beleggen

Een gouden regel bij beleggen is spreiden. Vooral de laatste tijden en de onzekerheid die gaat komen is een goede spreiding in je portefeuille aan te raden, hiermee kan je die schommelingen beter opvangen. De vraag is nu, hoe krijg je een gespreide beleggingsportefeuille? En lees tot het einde want daar staat nog een tip met betrekking tot spreiden.

Bij beleggen is het verstandig om niet op één paard te wedden. Daarmee bedoelen we het niet verstandig is om alleen te investeren in één aandeel, obligatie of grondstof.

Als je wel op één paard wed kan je vermogen snel meer waard worden, maar mocht het verkeerd gaan kan je vermogen ook snel dalen.

Let op: beleggen heeft altijd een risico

Als je minder risico wilt lopen dan spreiden een goed middel. Als belegger kan je in verschillende categorieën te investeren. De meest bekende categorie is aandelen, er zijn echter ook nog andere categorieën waar je in kan investeren, zoals vastgoed, obligaties of bitcoins. Deze categorieën bevatten ook weer verschillende subcategorieën. Zo heb je bijvoorbeeld aandelen uit verschillende sectoren in verschillende regio’s. Bij obligaties kan er weer onderscheid gemaakt worden tussen staats- en bedrijfsobligaties.

De verschillende (sub)categorieën hebben ook weer allemaal hun eigen risico’s. Bij een aandeel is de koers bijvoorbeeld veel volatieler dan bij een obligatie. Op korte termijn kan een aandeel dus een mooi rendement opleveren, echter kan het de andere kan opschieten. Een obligaties zal op korte termijn minder kans hebben om veel waarde te verliezen en zal dus op korte termijn ook minder opleveren.

Het verschil in risico zie je ook weer terug in de regio’s en sectoren. Als je ervaring hebt met beleggen zal je zelf een goede afweging maken in een beleggingscategorie, regio en sector waarin je zal investeren. Als het dan tegenzit bij de aandelen, zal de klap eventueel opgevangen kunnen worden door de obligaties. Als je geen ervaring hebt met beleggen dan is vermogensbeheer wellicht interessant. Een beleggingsexpert maakt dan de keuzes omtrent aandelen, obligaties en andere dingen waarin je kan investeren.

Wanneer is de spreiding goed?

Dat is een goede vraag waarop eigenlijk niet echt een antwoord is. Dit is namelijk geheel afhankelijk van het risico wat je kunt en wilt nemen bij beleggen. Ben je bereid veel risico te nemen en daarbij een kans te hebben dat het niet goed afloopt? Dan kan je ervoor kiezen om een groot percentage aandelen in je portefeuille te nemen. Als je wat voorzichtiger bent kan je er beter voor kiezen het percentage aandelen lager te houden.

Nog een optie voor minder risico

Naast het spreiden in de beleggingsportefeuille is het periodiek instappen of periodiek beleggen ook het overwegen waard. Je stapt dan niet in één keer in met een groot bedrag, maar elke maand met een (klein) bedrag naar keuze.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht