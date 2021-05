Het Cyberkantoor

Hoe ziet de arbeidsmarkt eruit in 2032, als we robots, kunstmatige intelligentie en algoritmes optimaal inzetten? Deze vraag staat centraal in een nieuwe podcast van ABN Amro.

In de podcastserie ‘Bestemming 2032: Pioniers van de nieuwe wereld’ gaat ABN Amro op zoek naar experts en ondernemers die denken vanuit de toekomst. Hoe zorg je als ondernemer dat je voorop blijft lopen in de maatschappij van morgen? Tijdens de podcast wordt duidelijk hoe de volgende generatie leidende bedrijven eruit zien.

‘Het Cyber kantoor’ is de derde aflevering van de serie. Op de werkvloer van de toekomst loopt geen betweterige manager meer rond, stellen experts in de podcast. Het afgelopen jaar laat zien dat onze manier van werken snel kan veranderen. Thuiswerken mag dan een blijvertje zijn, maar hoe kun je een werkcultuur opbouwen als iedereen thuis zit?

In deze aflevering hoor je sector banker Han Mesters (ABN Amro). Hij voorziet grote kantoren verdwijnen, samen met de bijbehorende garde leidinggevenden. Willem Peter de Ridder van FutureStudies en auteur van Winnen met Kunstmatige Intelligentie en Digital by Default zet uiteen hoe de arbeidsmarkt eruit ziet in 2032 als we ten volle gebruik maken van robotisering. En je hoort ondernemer Peter den Hartog van Hal24K. Deze pionier geeft voorbeelden hoe hij met zijn bedrijf nu al voorsorteert op het nieuwe werken.

Beluister de aflevering hier

