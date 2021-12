Het draait bij Heineken om de beleving

Heineken ontwikkelde zich vrijdag positief en steeg 1,00% naar een slotstand van 97,44 euro.

Investtech: “Dit was de vierde dag op een rij dat het aandeel steeg. De afgelopen week is het aandeel 7,53% gestegen.”

De verbetering van de ondertoon moet worden toegeschreven aan de toegenomen belangstelling voor aandelen met een dividendrendement vanwege de opwaartse druk onder de rente.

De trend voor het aandeel is duidelijk positief. Het Elliott Wave-patroon is nog niet voltooid. Een doorbraak boven de top van 98 euro in november is waarschijnlijk. Het aandeel wordt verhandeld voor 28 keer de geraamde winst.

De kracht van Heineken is dat men jaren geleden al sterk heeft ingezet op beleving. Dat is een belangrijke klantenbinder. Zonder die beleving zou het merk Heineken kunnen gaan wankelen in een tijdperk van groeiende individualisering en het daarbij horende gedrag van beleggers.

