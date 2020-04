Het einde van fossiele brandstof (Newton)

De prijs van een vat West Texas Intermediate zakte maandag voor het eerst onder nul, omdat producenten gedwongen werden kopers te betalen om olie uit handen te nemen. De wereldwijde lockdowns hebben de wereldwijde vraag naar ruwe olie naar schatting met maar liefst een derde verminderd.

De impact van Covid-19 maakt deel uit van een diepere en langere trend, waarbij de vraag naar olie reeds af nam, dat zegt Lloyd McAllister, responsible investment analist bij Newton Investment Management in zijn laatste publicatie No particular place to go?

Als er een verschuiving naar een groenere toekomst plaatsvindt en alternatieve energiebronnen meer grip krijgen, ‘zou de vraag naar fossiele brandstoffen zoals olie kunnen wegvallen (…) waarmee we meer zogenaamde stranded assets zullen zien in de hele sector voor fossiele brandstoffen en andere daarmee gelinkte industrieën.’

Goedkoper

In sommige gevallen zijn hernieuwbare energiebronnen al goedkoper dan fossiele brandstoffen. Het vervangen van oude fossiele brandstoffen ‘door een combinatie van hernieuwbare technologieën wordt een economisch rationele keuze’, zegt McAllister. Zowel beleggers als producenten van fossiele brandstoffen moeten oppassen. ‘Stranded assets zijn een nuttig concept voor bedrijven om hen te helpen ervoor te zorgen dat ze op een verstandige manier kapitaal alloceren, rekening houdend met vraagvoorspellingen op lange termijn.’

