Het gevecht om vrije tijd creert kansen voor geduldige beleggers

Er zijn twee grote thema’s die de groei in de entertainmentindustrie aanjagen, stelt Robert Wilson, investment manager bij Baillie Gifford.

“Het eerste thema is de afnemende belangstelling in het westen van de jongere generaties voor offline sociale instellingen, zoals een sportvereniging of een religieuze instelling. Jongeren hebben dus meer vrije tijd en zoeken alternatieve manieren om vormen van sociale betekenis en identiteit te creëren. Dat vergroot hun honger naar entertainment in het algemeen.

Het tweede thema is dat digitale technologie meer manieren creëert om content te produceren en te verspreiden. Dat heeft de opkomst van nieuwe platforms mogelijk gemaakt, zoals Netflix, TikTok en Spotify en het jaagt ook de groei van bestaande tech-giganten aan.”

Tempo

Het tempo van de veranderingen is misschien wel het duidelijkst in videogames. Epic Games is een ‘picks and shovels’-bedrijf vanwege zijn Unreal Engine. Spelontwikkelaars gebruiken het gereedschap om gedetailleerde 3D-omgevingen te creëren. Hierdoor kunnen ze zich richten op de techniek en de sociale aspecten van hun spellen – wat ze leuk maakt – en hoeven ze zich niet bezig te houden met hoe licht en geluid worden gegenereerd. Het is gratis te gebruiken, maar Epic krijgt een deel van de royalty’s zodra de verkoop van een titel meer dan 1 miljoen dollar bedraagt.

Sommige bedrijven overschrijden de grenzen tussen de categorieën. Microsoft betaalde 69 miljard dollar om Activision Blizzard toe te voegen aan zijn lijst van gamestudio’s. Het distribueert titels via de Xbox Game Pass en levert cloudcomputingtechnologieën via zijn Azure-dienst.

Netflix versus TikTok

Een voordeel van een generalistische belegger is dat hij de hele entertainmentsector in ogenschouw neemt. Dat houdt in dat hij bedrijven vergelijkt die zich met verschillende activiteiten bezighouden, maar toch concurreren om de vrije tijd van mensen. Zo had TikTok in 2021 twee keer zoveel engagement als Netflix. Het verschil in inkomsten en winst is nog groter omdat TikTok lagere inputkosten heeft. Het is een user-generated content platform, terwijl Netflix zwaar investeert in shows en films.

Dat wil niet zeggen dat Netflix geen goede groeivooruitzichten heeft. Het heeft ongeveer 220 miljoen abonnees en twee miljard mensen betalen voor een of andere tv-dienst. Netflix heeft het moeilijk op sommige markten – India, Indonesië en delen van Afrika – maar een nieuw laaggeprijsd abonnement met advertenties zou hier iets aan kunnen doen. Netflix is een echt wereldbedrijf, en dat is voor maar weinig bedrijven weggelegd.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

