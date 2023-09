Het is niet waar. iPhone niet geboycot in China

De koersontwikkeling van Apple wordt overschaduwd door een vermeend overheidsboycot van de iPhone in China. “Daar is geen sprake van”, zegt de Chinese overheid in een officieel statement.

Het boycot-bericht werd vorige week rondgeslingerd door Reuters en Bloomberg. Kennelijk wogen pageviews zwaarder dan het waarheidsgehalte door een slechte controle van de feiten en de daarbij horende overhaaste drang tot publicatie.

Het is kwalijk dat beleggers door dit soort van berichten op het verkeerde been zijn gezet en een koersdaling hebben moeten meemaken. Het overschaduwde de introductie van de iPhone 15, hoewel daar tegenwoordig niet veel meer voor nodig is. Het meest spraakmakende is dat sommige modellen zijn gemaakt van titanium wat een lichtere behuizing oplevert.

Het aandeel staat op 174,21 dollar. Dat komt neer op 30 keer de winst. Op 170-172 dollar ligt een steun. Een daling richting de 150 dollar is mogelijk als deze niet sterk genoeg is.

Geschreven door: Eddy Schekman

