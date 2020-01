Het Jaar van de Rat is een bedenkelijk beursjaar

Als de Chinezen morgen het Jaar van de Rat ingaan, is de economische groei van China duurzamer geworden, maar hoogwaardige bedrijven blijven zeldzaam. Dat meent Jasmine Kang, portfoliomanager bij Comgest.

De goden zijn de afgelopen jaren in ieder geval economisch gezien het land gunstig gezind geweest. De verschuiving in de Chinese economie van schuld- en infrastructuurgedreven groei naar innovatie, diensten en consumentgerichte groei is bijna voltooid. De reële inkomens en de middenklasse groeien gestaag.

De openstelling van de beurzen van Shenzhen en Shanghai verloopt in hoog tempo en het langetermijnpotentieel van China als financieel centrum is enorm. Hoewel het aandeel van buitenlandse investeerders in Chinese A-aandelen nog altijd laag is, zal de toegang van buitenlandse institutionele beleggers tot de beurzen van Shanghai en Shenzhen de komende jaren verder toenemen. Hierdoor neemt de instroom van kapitaal toe en wordt de kapitaalmarkt geprofessionaliseerd. De verbetering van transparantie en ESG-kwesties staat nog in de kinderschoenen, maar meer ondernemingen rapporteren al volgens internationale normen.

Ondanks de positieve veranderingen in het algemeen blijft China een uitdagende plek voor stock picking. Er zijn nog altijd weinig kwalitatief hoogwaardige bedrijven. In China is het vooral belangrijk dat de belangen van de beslissers en managers van het bedrijf aansluiten bij de belangen van de minderheidsaandeelhouders. Goede bestuursstructuren zijn Comgest van cruciaal belang voor het succes van de op de lange termijn gerichte quality growth beleggers.

Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. is een uitstekend voorbeeld van hoe verbetering van het bestuur de minderheidsaandeelhouders begunstigt. Het bedrijf is al geruime tijd een sterk merk in de markt voor medische verbruiksgoederen, maar de groei van de onderneming lag lang onder het gemiddelde. Aandelen waren voorbehouden aan het topmanagement en niet verhandelbaar. Door de hervorming van de Chinese kapitaalmarkt zijn deze aandelen nu verhandelbaar geworden en door middel van werknemersparticipatieprogramma’s een belangrijk instrument voor de bedrijfsvoering. Op de lange termijn is dit een katalysator voor het versnellen van de groei. De winst per aandeel en de koers van het bedrijf zijn de afgelopen drie jaar verdubbeld.

De vooruitzichten voor de Chinese aandelenmarkt zijn zeer positief. De Chinese aandelenmarkt staat echter nog steeds bekend om zijn hoge volatiliteit. In de afgelopen 12 maanden was de IT- en gezondheidszorg-zware ‘China Shenzhen’-index, met een waardegroei van 36% in USD, één van de best presterende aandelenmarkten ter wereld en overtrof hij zelfs de Nasdaq. Dus in het Jaar van de Rat is het belangrijk om een gevoel van proportie te behouden en niet alleen achter de stijgende prijzen aan te gaan, maar vooral te investeren in kwaliteit op de lange termijn om geduldig een optimaal risico-rendementsprofiel voor beleggingen in China te realiseren.

