Het kansrijke scenario voor de AEX

Europa en de AEX zijn op weg naar een rustige beursdag. Wat is het scenario voor de AEX?

Beleggers moeten niet extreem zwaar leunen op soms sombere economische berichten als de daling van de bedrijfswinsten in China met 35%, de Japanse werkloosheid van 2,5%, de daling van het consumentenvertrouwen in Zuid-Korea naar 70,8 in april van 78,4 een maand eerder, en de onzekerheid over de fysieke gesteldheid van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De economische effecten van de coronacrisis worden grotendeels gecompenseerd door maatregelen van overheden en centrale banken. De Japanse centrale bank heeft de restricties op het opkoopprogramma opgeheven. De Bank of Japan doet onder meer steunaankopen door ETF’s te kopen.

Problematisch blijft wel de nieuwe spanning die VS-president Trump opbouwt inzake de (handels)relatie met China. De aanhoudende druk op de olieprijs zal menigeen blijven vertalen als een graadmeter voor de ontwikkeling van de economie. Vergeet niet dat deze vooral is veroorzaakt door de machtsstrijd tussen S-Arabië, Rusland en de VS. Dat komt tot uitdrukking in de sterke prijsdaling van West Texas Intermediate met 12,6% naar 11,17 dollar (juni) tegen een daling van Brent met slechts 3,75% naar 19,24 dollar.

Azië

In Azië nemen de beurzen een afwachtende houding aan. De Nikkei is -0,4%. De rest is onveranderd tot 0,2% hoger. Euro/dollar 1,0825. Euro/yuan 7,6824. Goud -0,5% op 1.715,10 dollar. Duitse Bunds +0,002 op min 0,443%. US Bonds +0,005 op 0,659%.

AEX

De AEX (512,19) is charttechnisch nog steeds op weg naar de weerstand van 550. Daarna zal een correctie volgen van waarschijnlijk 50 of 100 punten om vanuit de nieuwe bodem te beginnen aan een stijging van meer dan 150 punten tot dus minimaal 600 of 650. Bij een correctie van 550 naar 500 zal eindelijk een nieuw historisch hoogtepunt kunnen worden gerealiseerd.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14823 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht