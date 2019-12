Het meest gewilde aandeel in 2019 was …

Shell is ook aan het eind van 2019 het meest populaire aandeel onder kleine Nederlandse beleggers.

ING en Aegon staan op plek twee en drie. Dat blijkt uit de nieuwe editie van de jaarlijkse BinckBank Beleggers Top 200, samengesteld op basis van data-onderzoek van ruim 200.000 effectenportefeuilles van particuliere beleggers bij deze effecteninstelling. “Hoogste nieuwkomers in 2019 zijn de recent in notering gekomen B&S Group (82) en Prosus (98), terwijl Takeaway binnen de lijst de snelste stijger is. Aandelen als Ajax, Tesla en Walt Disney klimmen dit jaar ook stevig, terwijl andere bekende namen als Facebook, Netflix en Volkswagen juist terrein moeten prijsgeven. Een flink aantal bedrijven verdwenen uit de lijst door overnames, waaronder Wessanen, Kas Bank en GrandVision.”

