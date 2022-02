Het MKB-fonds van Fresh Funds ontvangt 30 miljoen om te investeren

Invest-NL en Europees Investeringsfonds geven een boost aan het economisch herstel na COVID-19 en investeren € 30 miljoen in 100% Nederlands MKB fonds van Fresh Funds. Een gezamenlijk initiatief van OHV Vermogensbeheer en MKB-financieringsplatform Voordegroei.

Het Fresh Closed SME Fund heeft een toezegging van € 30 miljoen binnengehaald van het Europees Investeringsfonds (EIF) en de Nederlandse impactinvesteerder Invest-NL en geven hiermee een impuls aan het economische herstel door nieuwe financieringsmogelijkheden te ontsluiten voor Nederlandse bedrijven, inclusief de sectoren die het hardst zijn geraakt door de pandemie.

Deze investering wordt gedaan in het kader van de mandaten van het Europees Garantiefonds en het Dutch Alternative Credit Instrument (DACI). Daarnaast maken investeerders van OHV Vermogensbeheer en van Voordegroei de lancering van het fonds mogelijk. Het fonds met een totaal beoogd volume van € 50 miljoen, is bedoeld om de groei van het Nederlandse MKB te stimuleren. Voor institutionele investeerders en professionele beleggers is er nog ruimte beschikbaar om in te schrijven in het fonds en zo samen met EIF en Invest-NL te investeren in betekenisvolle bedrijven.

De investering van Invest-NL en het EIF vindt plaats in het kader van het Dutch Alternative Credit Instrument (DACI)-initiatief, dat onlangs door de Nederlandse regering, Invest-NL en het EIF is gelanceerd. DACI investeert in schuldfondsen met als doel toegang te verschaffen tot alternatieve financieringsbronnen voor Nederlandse MKB’ers, voornamelijk via non-bancaire financiers. Deze investering van Invest-NL en het EIF in het kader van het DACI-initiatief komt volledig ten gunste van het Nederlandse MKB.

Tweede MKB-fonds

Het Fresh Closed SME Fund is het tweede MKB-fonds van Fresh Funds. Begin 2021 werd samen met De Goudse Verzekeringen een eerste MKB-fonds gelanceerd waarin zowel particuliere investeerders als institutionele partijen investeren in Nederlandse bedrijven. Dit tweede fonds bouwt voort op deze beleggingsstrategie en biedt aanvullende mogelijkheden voor bedrijven door lagere onderpand vereisten. Daarnaast is er in het fonds ruimte voor bedrijven in een vroegere groeifase. Het fonds zal voornamelijk investeren in groei, innovatie, verduurzaming en digitalisering en zo actief bijdragen aan het behoud en verdere ontwikkeling van Nederlandse scale-ups, familiebedrijven en het reguliere MKB.

Het Fresh Closed SME Fund biedt investeerders een sterk gediversifieerde portefeuille van leningen met bedragen variërend van € 100.000 tot € 1,25 miljoen. De selectie van de leningen is uitbesteed aan Voordegroei. Deze partij heeft jarenlange ervaring in het selecteren en analyseren van MKBleningen. Voordegroei heeft met haar focus op kwaliteit en persoonlijke benadering haar positie als financier van het MKB weten uit te bouwen.

Bart Vemer

Bart Vemer, fondsmanager Fresh SME Funds: “Met dit fonds zetten wij een volgende stap in onze ambitie om via onze MKB-fondsen een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het Nederlandse MKB. Wij zien veel belangstelling bij professionele investeerders en particuliere beleggers om te alloceren naar deze asset class. Al voor de officiële lancering hebben wij het grootste deel van het beoogde bedrag van € 50 miljoen aan toezeggingen opgehaald. De investering van EIF en Invest-NL zorgt voor een extra stimulans en bevestigt nogmaals de aantrekkelijkheid van MKB-leningen als beleggingscategorie. We zien het ook als blijk van vertrouwen in onze processen en werkwijze. Met onze fondsen bieden wij het Nederlands MKB een oplossing om hun plannen te verwezenlijken.”

Wouter Bos, CEO van Invest-NL voegt hieraan toe: “Deze investering is hard nodig om aanvullend kapitaal te verstrekken aan het Nederlandse MKB bedrijven waarmee zij in staat worden gesteld om hun groeiplannen waar te maken. Investeringen in innovatie, duurzaamheid en digitalisering vergroten de impact van Nederlandse MKB-bedrijven op de welvaart van Nederland.”

Alain Godard, chief executive van het EIF: “De EIB Group heeft de afgelopen jaren intensief samengewerkt met Invest-NL wat geresulteerd heeft in een aantal fondsen die tot doel hebben het Nederlandse MKB te ondersteunen. Ik ben verheugd om te zien dat DACI loopt zoals verwacht en de toegang tot financiering van lokale bedrijven bevorderd.”

Over Fresh De Fresh fondsen worden beheerd door OHV Institutional Asset Management, dochteronderneming van OHV Vermogensbeheer, dat opereert onder AFM-vergunning onder het AIFMD-regime. Vermogensbeheerder Oolders, Heijning & Voogelaar (OHV) bestaat sinds 1932 en verricht activiteiten als bemiddelaar op de kapitaalmarkt voor institutionele partijen. Door de krachten van Voordegroei en OHV te bundelen, is de dienstverlening verder uitgebreid en is het spectrum van financieringsmogelijkheden breder geworden. Dit heeft een ecosysteem opgeleverd van verschillende service en klantengroepen die dit initiatief mogelijk hebben gemaakt.”

