Het momentum voor Intel neemt toe

Afgelopen donderdag daalden aandelen in de wereldwijde chipsector als reactie op het nieuws dat China het gebruik van de iPhone beperkt, maar Intel steeg.

Zodra China het gemunt heeft op Amerikaanse bedrijven, neemt de waarde van het bezit van de grootste chipfabriek in de VS toe. Intel opereert vanuit een grote achterstand op TSMC en Samsung, toch steeg het aandeel dit jaar al met 44%. Zit er meer in het vat?

Op 22 juni 2020 verloor Intel het 15 jaar lang lopende contract met Apple aan TSMC, omdat het niet de gewenste kwaliteit van de meest geavanceerde computerchips kon leveren. Het leidde een periode van verval in. Intel kende in 2021 nog een piek in de omzet en de winst door de verkoop van notebooks aan scholieren en thuiswerkers tijdens de coronaperiode, hardware waarvoor minder geavanceerde chips nodig zijn.

Vanaf het tweede kwartaal van 2022 schrijft het bedrijf rode cijfers. Klap op de vuurpijl was een negatief resultaat van maar liefst $2,8 miljard in het eerste kwartaal van 2023, het grootste kwartaalverlies ooit. Het dividend werd gekort van $0,365 per aandeel naar $0,125. Op de beurs daalde de koers van Intel in iets meer dan drie jaar tijd met 36%, daar waar sectorgenoten Apple, TSMC, Samsung, ASML en AMD hun aandelen met gemiddeld 76% zagen stijgen.

Het Turnaround-verhaal

Op 15 februari 2021 kwam Pat Gelsinger, CTO (Chief Technology Officer) tot 2009, terug als CEO op het oude nest. Hij liet er geen gras over groeien. Een maand later presenteerde hij de nieuwe IDM 2.0 strategie met als belangrijke pijlers een terugkeer naar de gieterij op eigen bodem, een investering van $20 miljard in twee nieuwe fabrieken in Arizona en een zeer ambitieus plan om in vier jaar vijf nieuwe, geavanceerde chips (“nodes”) op te leveren. Door de markt werd dit gezien als een schier onmogelijke taak.

Op 9 augustus 2022 kwam er hulp. In een uitdaging om China de baas te blijven tekende president Joe Biden de CHIPS for America Act, waar Democraten en Republikeinen het snel over eens waren. Het leverde een pakket van $52 miljard aan staatssteun voor de semiconductor-industrie op plus aanvullende belastingvoordelen en onderzoeksbudgetten. Nog steeds gaf de markt geen cent voor de slagingskans, maar voor de Verenigde Staten was Intel het beste startpunt dat ze in huis hadden om het strategische doel te bereiken.

Het momentum neemt toe

Gelsinger ging achter de schermen aan de slag met het voorbereidende werk. In 2023 kwamen de eerste testresultaten naar buiten. In mei leverde Jensen Huang, de CEO van Nvidia, een belangrijke bijdrage aan het positieve sentiment door te stellen dat de testresultaten van Intel er goed uit zagen. Zou het dan toch?

Belangrijk voor het slagen van de gieterij is klandizie. Enerzijds is TSMC zo veel verder in de ontwikkeling dat het moeilijk is voor te stellen wie van de grote partijen een order gaat plaatsen bij Intel. Anderzijds, met de Taiwanese verkiezingen in januari 2024 in aantocht, wil niemand afhankelijk zijn van alleen TSMC. Het Israëlische Tower Semiconductor zette als eerste een handtekening. De geruchten gaan dat binnenkort een grote marktpartij binnenkort een aanbetaling gaat doen voor de geavanceerde 18A node.

Afgelopen donderdag, 7 september 2023, was er een interessante ontwikkeling te zien op de beurs. Na het nieuws dat China de verkoop van Apple’s iPhones bij staatsbedrijven aan banden wil leggen daalden chipaandelen over een breed front, maar niet Intel. Dat aandeel kreeg er 3% bij op basis van de gedachte dat Intel, met productie op eigen Amerikaanse bodem, garen kan spinnen bij het verder oplaaien van de handelsoorlog tussen de VS en China. Ter vergelijk, op het gebied van zonne-energie heeft het patriottische ‘Made in America’ van First Solar een winnaar gemaakt in de afgelopen twaalf maanden.

De lopende business van Intel droeg ondertussen zelf ook bij aan het momentum door in het tweede kwartaal te verrassen met een winst van $1,5 miljard, na het historische debacle in het kwartaal ervoor. Afgelopen vrijdag sloot het aandeel Intel op $38, een stijging van 50% vanaf het dieptepunt eerder dit jaar. Daarmee laat het vooralsnog Apple, TSMC, Samsung en ASML achter zich. Het kan verkeren.

Zit er meer in het vat?

De VS is vastberaden om de strategisch belangrijke chipindustrie weer in eigen huis te halen. Het roept de vergelijking op met de olie-industrie, die vanaf 2010 succesvol werd opgebouwd zodat import uit het Midden-Oosten niet langer strikt noodzakelijk was. Toegegeven, een chipfabriek met hoogwaardige technologie vereist heel andere kennis en vaardigheden dan het oppompen van ruwe olie uit de grond, maar een Amerikaans plan waarbij Democraten en Republikeinen het eens zijn mag nooit worden onderschat.

Het is zeker niet alleen maar rozengeur en maneschijn bij Intel. In 2023 is Apple voorlopig helemaal weg als klant. In de neergaande fase van de economische cyclus staat de verkoop van computerapparatuur nog steeds onder druk. Op een gegeven moment kan een renteverlaging verlichting geven, maar zo ver is het vooralsnog niet.

Op langere termijn valt er ook veel te winnen. Mocht Intel slagen in de ambitie om minimaal nummer 2 te worden in de markt die wordt gedomineerd door TSMC, dan ligt er een omzetstijging van $20 miljard per jaar in het verschiet. Om de kans van slagen te vergroten is Intel gebaat bij een aantal langlopende contracten van grote afnemers. Onderweg naar het doel is het executierisico extra groot vanwege de haast waarmee wordt gewerkt.

Beleggen in Intel is dus een hoog risico in de hoop op een hoog rendement. Ondanks de koersstijging zijn analisten op Wall Street nog niet enthousiast. Slechts iets meer dan 20% van hen geeft een koopaanbeveling voor het aandeel; de slechtste score van de hele chipsector. Het momentum voor de technologiereus uit Californië begint toe te nemen. Alles bij elkaar maakt het Intel een aandeel voor contraire beleggers.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht