Het ‘nieuwe tijdperk’ van Apple

Apple, het grootste beursgenoteerde bedrijf ter wereld, opent vandaag zijn jaarlijkse World Developers Conference (WDC) op het Apple Park hoofdkantoor in Californië. In aanloop naar het evenement heeft Apple de spanning opgevoerd door te spreken over ‘het begin van een nieuw tijdperk’.

Mogelijk wordt eindelijk de langverwachte AR/VR headset gelanceerd, met toepassingen op het gebied van augmented en virtual reality. Het zou de grootste productvernieuwing zijn sinds de iWatch in 2015 en de AirPods in 2016, meent eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

De ‘Reality Pro’ (werknaam) is gericht op ontwikkelaars. De headset zou $3.000 moeten gaan kosten en kan mogelijk de zieltogende metaverse van nieuwe elan voorzien. Apple wordt geacht beter in staat te zijn om de consument te overtuigen dan Meta, dat al eerder de QuestPro op de markt bracht. Een succesvolle lancering kan een boost geven aan de inkomsten van de afdeling Wearables, Home and Accessoires, die met 10% van omzet intern op de derde plaats staat achter de iPhone (66%) en Apple Services (21%). Als de aankondiging deze week wordt gedaan kan de AR/VR headset op de markt nog voor de iPhone 15 en iWatch 9 die in september worden verwacht.

Nieuwe kaskraker welkom voor het aandeel Apple

Nieuwe omzetgroei kan het aandeel Apple goed gebruiken. De koers is in 2023 tot nu toe met 38% gestegen, wat bijna vier keer zoveel is als de S&P 500 Index. Dat is opvallend, omdat de winstgroei na de coronapandemie juist is gestagneerd (zie grafiek). De verhouding tussen de koers en de verwachte winst is daardoor opgelopen tot 27x, wat duidelijk hoger is dan het lange-termijngemiddelde van 21x. Een nieuwe kaskraker is daarom zeer welkom.

Een doorbraak van de AR/VR headset van Apple kan ook zorgen voor nog meer vraag naar geavanceerde semiconductor chips en wordt daarom ook door beleggers in onder andere ASML, ASMI en Besi op de voet gevolgd.

De waardering en de winstgroei van Apple over een periode van 10 jaar

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18578 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht