Het komt niet als een verrassing dat de Fed en de Chinese centrale bank de rente ongewijzigd hebben gelaten.

De Fed houdt rekening met 2 verlagingen dit jaar. De Fed houdt de rente ongewijzigd op 4,25%-4,5%, maar signaleerde verwachtingen van een tragere economische groei en stijgende inflatie. In de verklaring werd ook opgemerkt dat de onzekerheid over de economische vooruitzichten is toegenomen. De People’s Bank of China (PBoC) handhaafde in maart voor de vijfde achtereenvolgende maand haar belangrijkste rentetarieven. De prime rate voor eenjarige leningen (LPR), een benchmark voor de meeste leningen aan bedrijven en huishoudens, werd op 3,1% gehouden, terwijl de vijfjarige LPR, een referentie voor vastgoedhypotheken, op 3,6% bleef. Beide tarieven staan op een historisch dieptepunt na verlagingen in oktober en juli vorig jaar. Op fiscaal vlak heeft Peking eerder deze maand meer stimuleringsmaatregelen genomen om de binnenlandse vraag en consumptie te stimuleren en de gevolgen van de stijgende tarieven van de Amerikaanse regering-Trump te verzachten. bron: People’s Bank of China

Het rentebeleid van de Fed is een technische impuls voor de AEX voor een stijging naar 950/977

De S&P 500 lijkt er na de daling wat beter voor te staan dan na de stijging voor Shanghai (SSE)

