Het wordt een lange rit voor Ebusco naar koersdoel

De belangstelling voor Ebusco zou wel eens kunnen toenemen vanwege de intensivering van de vergroening van het vervoer.

“De Europese doelstellingen om personen- en vrachtvervoer over de weg te vergroenen, zijn een flinke opsteker voor de Nederlandse industrie. Met Ebusco, VDL, DAF Trucks en de productielocatie van Scania in Zwolle is Nederland een grote leverancier van bussen en vrachtwagens. EU-lidstaten zullen echter nog bergen werk moeten verzetten”, https://www.telegraaf.nl/e/1823324974/ .

Als het orderboek van Ebusco al vol zit, is het de vaag hoe zij de productie een groei-impuls kunnen geven. Het aandeel noteert 13,49 euro. Het koersdoel van analisten is 24 euro. Dat ligt dus 78% boven de huidige koers. De bèta van 0,8 geeft echter aan dat het geen lievelingsaandeel. De trend beweegt zich horizontaal op een laag niveau. Het is wachten op een doorbraak.

Al met al lijkt het een lange rit te worden om het koersdoel te bereiken.

