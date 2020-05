‘Het wordt N-vormig’, meent Martine Hafkamp, Fintessa. Haar tips.

Ik ga uit van de ‘Nike-swoosh’, meent Martine Hafkamp, Fintessa. De neergang was kort en snel en het herstel, dat er gaat komen, zal meer tijd gaan nemen. Dit heeft te maken met vertrouwen, dat gaat te paard, maar komt te voet.

De wereld is een dorp geworden, ook op economisch terrein. Dit betekent dat er grote afhankelijkheid is onderling tussen landen. Landen moeten daarom op elkaar wachten voordat ze zelf kunnen profiteren van een aantrekkende economie. Zie nu China. Dat land draait weer maar is afhankelijk van de export naar landen die nog niet opgestart zijn.

Beleggers kunnen het beste afscheid nemen van aandelen van ondernemingen met een (te) hoge schuldenlast. Alleen bedrijven met een sterke balans hebben een serieuze kans om goed door deze crisis heen te komen. Bedrijven met flinke cashbuffers en het vermogen om meer cash te genereren hebben de voorkeur. Daarbij moeten beleggers ook zorgvuldig de sectoren selecteren waarin ze beleggen. In de economie die er nu aan zit te komen is er waarschijnlijk even weinig plaats voor allerlei franje. De aandacht gaat vooral uit naar essentiële zaken. Als belegger heeft het daarom weinig zin om te blijven zitten in ‘kansloze’ sectoren. Een sector die daarentegen juist veel kansen biedt is technologie. Als deze crisis een ding duidelijk maakt is het wel de versnelde omschakeling naar een digitale wereld. Er wordt steeds meer online gekocht, virtueel contact gemaakt, op afstand vergaderd, digitaal gegevens uitgewisseld die vervolgens moeten worden opgeslagen, etc. Bij dit alles zijn platforms en software nodig.

Nvidia

Als producent van randapparatuur (grafische kaarten, halfgeleiders) voor computergames, zelfrijdende auto’s, datacenters en de kunstmatige intelligentie zit Nvidia overal waar je momenteel moet zitten gezien de razendsnelle digitale ontwikkelingen. De huidige crisis versnelt slechts processen die al veel langer gaande zijn en zullen voortgaan. Nvidia zet de nieuwe standaard in de halfgeleiderindustrie door niet langer kant-en-klare chips af te leveren maar blauwdrukken die door anderen naar voorkeur afgebouwd kunnen worden. Op deze wijze vormen zij een grote concurrent voor onder meer Intel. Duur aandeel, maar de prijs lijkt gezien de bovengenoemde ontwikkelingen terecht. Een van de winnaars van de huidige crisis.

Prosus

Investeert onder meer in Tencent, een van China’s meest toonaangevende techbedrijven. Sterke speler op het gebied van mobiel betalen, internet, dataverkeer en games. Zit net als Nvidia overal in waar je in moet zitten. Zal mede omdat het een van China’s belangrijkste technologie bedrijven is een hoofdrol blijven spelen in de voortgaande ‘tech-oorlog’ tussen China en de Verenigde Staten, een speerpunt van het Chinese beleid. Prosus heeft bovendien andere interessante investeringen in diverse landen met potentie waar momenteel geen prijskaartje aan hangt. Mede om die reden een aandeel met veel potentie.

Equinix

’s Werelds sterkste speler wanneer het gaat om niet-publieke datacenters. Verschaft bedrijven connectiviteit, snelheid en veiligheid die publieke cloudaanbieders (Amazon, Google, Microsoft) niet kunnen bieden. Equinix zit vooral op plaatsen waar het internet het snelst is, op centrale knooppunten. In Nederland bijvoorbeeld in Amsterdam. Equinix zit vaak dicht in de buurt van effectenbeurzen en universiteiten waar de behoefte aan snel internet het grootst is. Het explosief stijgende internetverkeer vraagt om de opslagcapaciteit die Equinix kan bieden. Eén van de winnaars van deze crisis.

Microsoft

Was natuurlijk al wereldwijd een gigant als aanbieder van zijn computersoftware Windows. Maar vooral de stap naar cloud heeft Microsoft weer aan de top gebracht. De behoefte aan cloudcapaciteit in een snel digitaliserende wereld maakt Microsoft een topaandeel. Er zijn nog veel bedrijven die de stap naar cloud nog moeten zetten. De recente ontwikkelingen in onder meer thuiswerken hebben Microsoft een extra boost gegeven door bijvoorbeeld het werken met Microsoft Teams.

Kimberly Clark

Kimberly-Clark vanwege het defensieve karakter en het feit dat men z’n status van dividendaristocraat eer aan doet. Vooral de divisie Consumer Tissue profiteert van het wereldwijd hamsteren van vooral toiletpapier. Maar ook daarnaast en meer in het algemeen is en blijft er een grote vraag naar tissues en hygiënisch papier in IC’s en ziekenhuizen in het algemeen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14903 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht