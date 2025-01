Het wordt tijd voor een mooie gok in Galapagos

Galapagos is sinds begin januari met 5 euro ofwel 18% gedaald naar 22,70 euro. Een kans voor traders?

De daling heeft alles te maken met de fundamentele ontwikkeling van het bedrijf en de opsplitsing van de activiteiten. Galapagos, althans het deel dat overblijft met de beursnotering, gaat zich richten op celtherapie in oncologie. Het wordt een transparant biotechbedrijf. Het afgesplitste deel SpinCo moet innovatieve medicijnen maken met partners.

Fundamenteel viel deze aankondiging niet in goede aarde. Inmiddels is het ‘leed’ grotendeels in de koers verdisconteerd. Het is tijd dat traders aan de kantlijn gaan staan. De ondergrens van de bandbreedte ligt weliswaar op 20 euro, maar de koers staat even laag als augustus vorig jaar. Dat weegt niet iets zwaarder dan de afstand naar de ondergrens van de bandbreedte. Het wordt tijd voor een mooie gok in Galapagos.

