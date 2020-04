Historisch. Olie kopen en geld toekrijgen

Ongekend en een historische gebeurtenis is de explosieven daling van de olieprijs met meer dan 300% naar min 37,63 dollar per barrel.

De oliemarkt heeft een heel duidelijk signaal afgegeven naar de producenten: doe iets aan de productie. Zo niet dan zal het vaker voorkomen dat de settlement van een termijncontract zal plaatsvinden tegen een negatieve prijs. Het probleem is simpel: te veel olie is opgepompt, de vraag is met 30% gedaald en er is geen opslag meer. Dan maar geld toegeven om van je voorraad af te komen.

Wat een chaos dreigt te ontstaan als de olieproducerende landen hun output niet kunnen aanpassen aan de vraag. De prijs blijft dan laag en de financiële nood van ettelijke OPEC-landen kan ontaarden in een nationale en internationale crisis alsook in een nieuwe kredietcrisis door het aan gort gaan van de Amerikaanse schalie-industrie.

Zover is het echter nog niet. Vooralsnog is het een aanbodprobleem dat niet adequaat wordt opgelost door het politieke spel van Rusland- Saoedi-Arabië en de VS. De markt heeft een heel duidelijk signaal afgegeven richting de VS, die als belangrijke producent van WTI-olie ziet dat de prijs van de eerstvolgende vervalmaand met 100% is gedaald naar 1,71 dollar per barrel bij een beperkt verlies voor Brent van 1,3% op 25,24 dollar.

