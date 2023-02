Hoe agressief is de ECB?

Verschillende asset managers verwachten dat de ECB voorlopig agressief zal blijven verkrappen om de inflatie onder controle te krijgen, daarbij extra aangemoedigd door de huidige veerkracht van de economie. De centrale bank moet echter oppassen niet haar doel voorbij te schieten.

Veerkracht onwenselijk

‘Voor het eerst in deze monetaire cyclus zal de ECB waarschijnlijk meer verhogen dan de Fed en wij verwachten een herhaling hiervan in maart. Dit zal de recente opleving van de wisselkoers van de euro versterken’, zegt AXA-hoofdeconoom Gilles Moëc. De ECB is volgens hem nog een eind verwijderd van een draai naar een soepeler beleid. ‘De ECB heeft herhaaldelijk twijfels geuit of een ondiepe economische recessie wel een snelle terugkeer naar 2% inflatie kan bewerkstelligen. Dit wijst er logischerwijs op dat zij de huidige veerkracht van de economie nog minder bevorderlijk achten voor het bereiken van hun doelstellingen.’

Moëc blijft er dan ook van overtuigd dat de ECB haar boodschap niet zal wijzigen voordat de kerninflatie gedurende meerdere maanden daalt.

Langdurig restrictief beleid

Konstantin Veit, portfoliomanager bij Pimco, ziet dat de onderliggende prijsdruk hoog blijft. Om die reden zal de Europese Centrale Bank (ECB) tijdens de vergadering van februari met 50 basispunten verhogen. ‘De ECB zal verder aangeven voornemens te zijn de rente verder te verhogen met 50 basispunten in maart, voor een mogelijke overgang naar meer traditionele stappen van 25 basispunten in mei.’

Veit denkt dat de Raad van Bestuur duidelijk zal maken dat een restrictieve beleidskoers langer gerechtvaardigd kan zijn dan de markt momenteel verwacht, en dat er details bekendgemaakt zullen worden over het afbouwen van het herinvesteringsprogramma. Veit: ‘We verwachten echter geen verrassingen die de markt in beweging zullen zetten ten opzichte van wat in december al gecommuniceerd is.’

Overmatig verkrappen

‘In vergelijking met andere grote economieën loopt de ECB een onevenredig groot risico op overmatig verkrappen’, zegt Katharine Neiss, Chief European Economist bij PGIM Fixed Income.

‘Uit een beoordeling van de “schaduw-beleidstarieven”, waarin onder meer de effecten van kwantitatieve verkrapping zijn meegenomen, blijkt bijvoorbeeld dat de ECB tot dusverre de financiële condities evenveel en in een sneller tempo heeft verkrapt dan de Fed en de Bank of England, maar met veel minder renteverhogingen. Daarom, met aanwijzingen dat beleidsmedewerkers de rente nog wel met 100 basispunten willen verhogen, zouden de economische effecten nu voelbaar kunnen gaan worden, gezien de vertraagde effecten van het beleid op de economie.’

Tweede ronde-effecten

Volgens Mabrouk Chetouane, Head of Global Market Strategy bij Natixis Investment Managers, toont de nominale inflatie al twee maanden op rij een vertraging, maar zijn bij de kerninflatie in de regio nog geen ‘overtuigende tekenen van een ommekeer’. ‘Daarom is het volgens ons moeilijk voor de beleidsmakers van de ECB om de forward guidance te herzien voor mei 2023, de vroegste datum waarop zij naar verwachting hun verhogingstempo zullen verlagen en de rente met een laatste 25 basispunten zullen optrekken.’

Chetouane verwacht dat de belangrijkste herfinancieringsrente van de ECB in mei een eindtarief van 3,75% zal bereiken. ‘De aanhoudende macro-economische veerkracht en de waarschijnlijke tweede ronde-effecten van de inflatie zullen de ECB echter op haar hoede houden. Het inflatieverhaal voor het oude continent is nog niet ten einde.’

