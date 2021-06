Hoe bescherm je je kapitaal?

Als je gaat beginnen met beleggen, of als je er al mee bezig bent, dan wil je natuurlijk dat jouw kapitaal veilig is. Tegenwoordig wordt alles steeds maar duurder en dan geef je steeds meer geld uit. Beleggen is daarom een goed idee om wat extra kapitaal te vergaren. Maar hoe doe je dat, beleggen in zilver of goud bijvoorbeeld, en hoe zorg je dat het veilig is?

Eerst heb je natuurlijk geld nodig, dus je zal moeten zorgen dat je niet te veel uitgeeft. Een goed idee is een planning maken. Dit zorgt ervoor dat je een overzicht hebt op wat en wanneer je iets kan uitgeven. Naast dit zijn er nog andere dingen die je kan doen om ervoor te zorgen dat je meer grip hebt op je kapitaal. Lees verder en ontdek hoe.

Wat helpt je je kapitaal te beschermen?

Naast een planning voor jezelf te maken kan je nog andere dingen doen om er voor te zorgen dat je snel geld bij elkaar hebt om later te kunnen beleggen in zilver, zoals rekening houden met jouw sterke en zwakke punten. Bij iedereen is dit weer anders. De een is heel goed in het sparen van geld terwijl de andere het weer makkelijker uitgeeft. Als jij je geld te makkelijk uitgeeft is een extra planning voor het uitgeven per maand een handige oplossing. Op deze manier weet je onder welk bedrag je moet blijven om te beginnen met beleggen in goud of zilver. Herken stress, en zorg ervoor dat je weet wanneer je in de stress schiet. Dit kan helpen om het probleem waarover je strest eerder op te lossen zonder dat er teveel tijd en geld in gaat zitten. Werk aan je soft skills, dit kan later altijd nog van toepassing komen en je hier altijd wel wat mee doen, voor jou of voor andere.

Beleggen in goud

Goud is een bijzonder edelmetaal en het staat bekend als bijzonder waardevol. Goud wordt in heel veel producten verwerkt, zo zit het in smartphones, vliegtuigen, microchips en nog veel meer. Als je gaat beleggen in goud kan dat op verschillende manieren. Je kan fysiek beleggen, dat is wanneer je goud koopt en het thuis neerlegt, bijv. in een kluis. Je kunt echter ook handelen in EFT’s, dit is wanneer je een stukje goud koopt maar dit handelt als aandeel. Zo kan de prijs van het goud stijgen maar ook dalen. Voordat je aan de slag gaat met beleggen in goud is het verstandig om iemand om advies te vragen, zeker als je er zelf weinig tot geen verstand van hebt. Zo weet je zeker dat je een grotere kans hebt om winst te maken.

Beleggen in zilver

Het beleggen in zilver wordt als een aantrekkelijke investering gezien voor beleggers. In de afgelopen jaren is er een grote stijging geweest in het beleggen in zilver, dit kan het beleggen in goud in een paar jaar zelfs overtreffen. Er zijn 2 manieren om in zilver te beleggen, namelijk als vluchthaven of als industriële grondstof. De meeste beleggers beleggen in zilver als ze ook in goud hebben belegd en dat niet zo heel goed gaat. Als grondstof is het meer waard aangezien zilver in veel producten voorkomt. Het kopen van zilver gaat samen met veel risico maar heeft hogere rendementen, denk dus goed na voor je beslist of je wilt beleggen in zilver of goud.

