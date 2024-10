Hoe bespeel je de trends als belegger? Deze experts vertellen het

Ralph Wessels (ABN Amro MeesPierson) en Luc Aben (Van Lanschot Kempen) geven tijdens de BeleggersFair op 15 november hun visie op de belangrijkste trends waarop beleggers kunnen inspelen.

Hoe je het ook wendt of keert, de wereld is in snel tempo aan het veranderen. Dat werpt vanzelfsprekend de vraag op hoe beleggers de belangrijkste trends zoals deglobalisering, AI, klimaattransitie en vergrijzing, het beste kunnen bespelen. Welke sectoren springen bijvoorbeeld het meest in het oog, en moet er meer plaats worden ingeruimd voor obligaties?

Tijdens de paneldiscussie ‘Geen tijd om achterover te leunen’ komen deze thema’s ruimschoots aan bod.

Sprekers

Ralph Wessels

Hoofd Beleggingsstrategie bij ABN Amro MeesPierson

Ralph Wessels heeft een passie voor beleggen en volgt de beurs en de macro-economische en politieke ontwikkelingen op de voet. Hij is afgestudeerd bedrijfseconoom aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met specialisatie in financiële markten & beleggen.

Sinds 2011 is hij werkzaam in zijn huidige functie. Als strateeg draagt hij onder andere het beleggingsbeleid uit naar klanten. Zo is hij regelmatig te lezen in het FD of BeleggersBelangen, is hij te zien bij RTL Z of te horen op BNR Nieuwsradio. Daarnaast heeft hij zijn eigen beleggingsvlog Boven de markt.

Luc Aben

Hoofdeconoom bij Van Lanschot Kempen

Luc Aben is meer dan dertig jaar actief in de wereld van economie, financiële markten en vermogensbeheer. Voor zowel particuliere als institutionele relaties.

Sinds 1998 werkt Aben bij Van Lanschot Kempen. Daarvoor deed hij ervaring op als aandelenanalist en strategist bij verschillende banken en vermogensbeheerders.

