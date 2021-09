Hoe filter ik aandelen?

Tijd is kostbaar. Het is daarom belangrijk om een effectieve filter te hebben om de aandelen te selecteren voor verdere analyse. Aan de hand van praktische voorbeelden laat Robbert Manders op de BeleggersFair (15/10) zien hoe hij dat zelf doet en geeft hij tips over hoe u dit zelf in de praktijk kan aanpakken.

Aan bod komt o.a. de top down versus de bottom-up benadering en waar handige lijstjes te vinden zijn van interessante aandelen. Ook zal er ruimte zijn voor vragen van aanwezigen.

Spreker: Robbert Manders

Marktanalist bij IG

Robbert is sinds november vorig jaar marktanalist bij IG. Hij heeft een achtergrond als (aandelen)analist bij een institutionele vermogensbeheerder en is CFA charterholder.

Bij IG houdt Robbert zich met name bezig met analyse van de brede markt, en verbanden tussen micro en macro in verschillende asset classes. Zijn voornaamste specialiteit is fundamentele analyse van aandelen, die men terugziet in o.a. webinars, podcasts, optredens in financiële media en in de dagelijkse nieuwsbrief van IG.

