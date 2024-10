Hoe groot is het oktober-effect (als het er is)?

Laten we bij het ingaan van oktober eens terugblikken op de veelbewogen septembermaand. De S&P 500 bereikte zijn 40e recordhoogte van het jaar en ook de Dow Jones en fysiek goud behaalden nieuwe pieken. De Visie van DeGiro.

Goed nieuws voor aandelen kwam van de Federal Reserve. Die verlaagde de rente met 50 basispunten naar een nieuw bereik van 4,75% tot 5,0%. De Europese Centrale Bank verlaagde de rente ook, met 25 basispunten naar 3,50%.

Deze maand zullen we zien of het ‘oktobereffect’ zich doet gelden. Dit is de overtuiging dat aandelen geneigd zijn in deze periode te dalen, vanwege historische marktcrashes die in oktober plaatsvonden. Dit jaar is wellicht extra interessant met het oog op de aankomende Amerikaanse verkiezingen, die vaak volatiliteit en onzekerheid op de financiële markten brachten.

Oktober wordt vaak geassocieerd met een historische reputatie voor volatiliteit. Uit gegevens van Dow Jones over de afgelopen eeuw blijkt dat de volatiliteit van oktober 34% hoger is dan in de andere maanden. Hoewel niet elke oktobermaand resulteerde in een daling, heeft de maand door de jaren heen aanzienlijke schommelingen in marktprestaties laten zien. De belangrijkste indices zagen in die maand een mix van winsten en verliezen.

Enkele van de meest opmerkelijke marktcrashes vonden plaats in oktober, zoals de beroemde Black Thursday van 1929 die leidde tot de Grote Depressie, of 19 oktober 1987, bekend als Black Monday, toen de Dow Jones in een dag meer dan 22% kelderde. Uit historische statistieken blijkt echter dat oktober de afgelopen eeuw gemiddeld een positieve maand was voor aandelenkoersen en dat het oktobereffect meer psychologisch dan data-gedreven is.

