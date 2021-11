Hoe investeer je in de toekomst waarin je gelooft?

Hoe kom je tot je investeringsbeslissingen? Je persoonlijke overtuigingen kunnen meer invloed hebben op je portefeuillekeuzes dan je beseft.

Er zijn veel factoren die onze financiële besluitvorming kunnen beïnvloeden. Zeker, technische en fundamentele analyse en de mening van deskundigen kunnen ons helpen marktkansen en tendensen te ontdekken, maar als unieke individuen brengen wij ook onze eigen persoonlijke agenda’s en overtuigingen mee in elke keuze die wij maken. Verschillende financiële achtergronden kunnen aanleiding geven tot verschillende beleggingsstrategieën en korte- of langetermijndoelstellingen. Persoonlijkheid en vroegere ervaringen kunnen de risicobereidheid beïnvloeden. Persoonlijke waarden kunnen ons ertoe brengen bepaalde industrieën of specifieke bedrijven te verkiezen boven andere, enzovoort. Hoe wij ons geld beleggen of niet beleggen, kan een belangrijke verklaring zijn van wie wij zijn.

Ethisch beleggen

De ethisch beleggen-trend is een uitstekend voorbeeld van hoe beleggers tegenwoordig hun geldbeheer op één lijn brengen met hun persoonlijke agenda. Zij ontdekken ook dat deze afstemming niet ten koste hoeft te gaan van een winstgevende beleggingsportfolio, integendeel zelfs. Nu de samenleving zelf sociaal bewuster wordt – en meer beleggers zich bewust worden van de impact die zij kunnen hebben – reageren veel industrieën met creatieve manieren om aan te sluiten bij wat beleggers willen, en toch winstgevend te blijven.

Wat is thematisch beleggen?

Als toonaangevend beleggingsplatform heeft eToro gereageerd door unieke lange-termijn beleggingsportfolio’s te creëren. Deze omvatten elk een trend of bedrijfstak waarvoor deskundigen een uitstekende toekomstige groei hebben voorspeld. Elke portfolio is een groepering van activa, gebundeld in één beleggingsproduct, gebaseerd op een vooraf bepaald thema of strategie. Zij bieden beleggers niet alleen blootstelling aan enkele van de meest innoverende bedrijven ter wereld, maar zorgen tegelijk voor ingebouwde diversificatie door een verscheidenheid van activa op te nemen die overeenstemmen met het thema van de portfolio. Elke portfolio wordt door financiële experts met veel denkwerk samengesteld, waarbij rekening wordt gehouden met factoren als evenwicht, blootstelling, potentieel rendement, risico en meer.

Gediversifieerde toegang tot voorspelde tendensen op lange termijn

Hier enkele voorbeelden van portefeuilles die je voor belegging zou kunnen overwegen, op basis van komende trends waar je in gelooft.

Als je gelooft dat groener gaan de toekomst van energie is, overweeg dan eToro’s RenewableEnergy Portfolio.

Nu duurzame energie steeds meer de norm wordt, biedt de RenewableEnergy Portfolio blootstelling aan toonaangevende wereldwijde bedrijven die oplossingen op het gebied van duurzame energie aanbieden, waaronder zonne-energie, voor residentieel en commercieel gebruik.

Als je gelooft dat tech-giganten alleen maar groter zullen worden, overweeg dan eToro’s BigTech Portfolio.

Technologie is van vitaal belang voor het moderne leven, van gezondheid tot onderwijs, sociale interactie en zakendoen. De BigTech Portfolio biedt beleggers exposure naar topaandelen in entertainment, e-commerce, software-oplossingen, telecom en meer.

Als je denkt dat de grootste veiligheidsrisico’s online zijn, overweeg dan eToro’s CyberSecurity Portfolio.

In een wereld die steeds digitaler wordt, vormt cybercriminaliteit een ernstige bedreiging voor regeringen, bedrijven en particulieren. De CyberSecurity Portfolio biedt blootstelling aan innoverende cyberbeveiligingsbedrijven uit de hele wereld.

Uw vermogen loopt risico. Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden en mag niet worden opgevat als beleggingsadvies.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht