Hoe kansrijk is Corbion nog

Corbion (biochemische producten) sloot gisteren op 41,25 euro met een winst van 5,10%.

Investtech: “We moeten terug naar 30 april om een even grote stijging te vinden. Toen steeg het aandeel met 15,17%. Technisch ziet het er ook goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn, heeft steun rond 34,00 euro en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

Het aandeel noteert slechts 30 cent beneden de hoogste koers over de afgelopen 52 weken, maar staat nog ver beneden de high van 58 euro eind vorige eeuw. Naar dat niveau kunnen beleggers slechts verlekkerd kijken, hoewel het wel als charttechnisch doel kan worden berekend. De fundamentele waardering is veel te hoog om aan een terugkeer naar dit niveau te denken met een koers/winst van 100 op TTM-basis en een genormaliseerde koers/winst van 26 op basis van de resultaten van vorig jaar. De gemiddelde groei was over de afgelopen 5 jaar net iets minder dan 5%.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15350 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht