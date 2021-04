Hoe kun je besparen op de kosten van je internetabonnement?

Vaste lasten kunnen soms een blok aan het been zijn, maar om comfortabel te kunnen wonen moet je toch die rekeningen blijven betalen. Het kan echter nooit kwaad om te kijken waar je kunt schaven aan de vaste lasten. Bijvoorbeeld bij je internetabonnement. Hoe kun je besparen op de kosten van je internetabonnement?

Aanbieding bij dezelfde provider

Heb je nu een pakket met internet en televisie en is de looptijd van je contract verlopen? Dan kan het mogelijk zijn gebruik te maken van een gunstigere aanbieding bij dezelfde provider. Zo kan het bijvoorbeeld mogelijk zijn om de eerste maanden korting te krijgen of de eerste maand gratis te krijgen omdat je een nieuw contract afsluit met de aanbieder.

Hoewel je dan na een aantal maanden waarschijnlijk wel weer de oude tarieven gaat betalen, heb je het over de hele looptijd gezien bespaard door de korting. Je kunt online abonnementen voor Alles in één vergelijken om te kijken of er gunstige aanbieding van jouw provider bij staat.

Lagere snelheid

Je kunt natuurlijk ook overwegen of de downloadsnelheid die je nu inkoopt niet te ruim is voor wat je nodig hebt. Zeker bij een eenpersoonshuishouden is dit een reële optie. Je kijkt dan immers niet met twee mensen tegelijkertijd op twee apparaten naar streamingsdiensten. Dan zou je in feit met 30 Mbps al prima af kunnen om naar Netflix te kijken en ondertussen wat online te shoppen op je telefoon. Maar ook met twee mensen in huis is bijvoorbeeld een snelheid van 80 Mbps of hoger niet per se noodzakelijk. Als je online games speelt, is het verlagen van je downloadsnelheid overigens niet aan te raden.

Stoppen met lineaire televisie

Heb je een televisieabonnement bij je internetabonnement, dan kun je overwegen of je wilt stoppen met lineaire televisie (kijken volgens de programmering). Als je eigenlijk alleen nog gebruikmaakt van streamingsdiensten als Netflix, Videoland en NPO Start is het geen rare gedachte dat je dat televisieabonnement eigenlijk niet meer nodig hebt.

Wil je toch naar live televisie kunnen kijken, dan kun je in plaats van een televisieabonnement bij je internetprovider een abonnement op de streamingsdienst NLZIET nemen. Dan kun je bijvoorbeeld nog gewoon naar live voetbalwedstrijden of andere evenementen die live uitgezonden worden. Je kunt ook overstappen op digitale televisie. Dan heb je wel een televisieabonnement, maar dan om te streamen in plaats van via een mediabox.

Heb je kabelinternet en wil je dat ook houden, dan ben je verplicht om televisie af te nemen en is online televisie je enige optie om te besparen op je televisieabonnement.

Let op bij downgraden naar DSL-internet

Besluit je dat je een lagere downloadsnelheid wilt dan waar je nu voor betaalt bij je kabelinternet- of glasvezelinternetabonnement? Dan kun je downgraden naar internet via de telefoonlijn, oftewel DSL-internet. Dit zijn de goedkoopste internetabonnementen, waarbij ook hoofdzakelijk lagere downloadsnelheden worden aangeboden. Voordat je zo’n abonnement voor DSL-internet afsluit, moet je echter wel een speed test doen voor jouw adres. Het is namelijk zijn dat hoe groter de afstand van jouw woning naar de wijkcentrale is, hoe lager de maximale downloadsnelheid is die er op jouw adres geleverd kan worden. Het heeft geen zin om dan een abonnement voor een hogere downloadsnelheid dan die maximale snelheid af te sluiten, want die snelheden haal je toch niet.

Het enige alternatief dat je verder nog hebt om te besparen op je internetabonnement, is kijken of je een internetabonnement kunt delen met buren. In een flatgebouw kan dit een optie zijn, maar het signaal zal we zwakker zijn bij degene die de router niet in zijn eigen woning heeft staan.

