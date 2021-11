Hoe kun jij het beste klanten informeren?

Dé perfecte site voor het bestellen van videospellen of de winkel waar jij je schoenen koopt: afwegingen worden altijd gemaakt. Als bedrijf wil je er natuurlijk alles aan doen om op te vallen en klanten te informeren: maar wel op de juiste manier.

De communicatie van bedrijven naar de buitenwereld is essentieel. Klanten vinden het fijn om een duidelijk inzicht te hebben van bepaalde zaken. Tegenwoordig informeren veel bedrijven alleen nog maar online. Daar is helemaal niets mis mee, maar toch blijven andere vormen van marketing cruciaal.

Zo staat Offline marketing namelijk nog hoog op het vaandel als het gaat om de bereikbaarheid vanuit bedrijven. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw onderneming opvalt en klanten goed informeert?

Printmarketing

Hoe belangrijk het online adverteren ook is, bedrijven kunnen echter niet zonder printmarketing. Visitekaartjes en folders zijn hier een voorbeeld van. Ze zijn bepalend voor de eerste indruk en het is daarom belangrijk dat deze er professioneel en fris uitzien. Strooi niet te veel met informatie, maar zet wel alle informatieve gegevens op een rijtje. Zorg ervoor dat in één oogopslag te zien is waar jouw bedrijf omdraait. Wees klantvriendelijk en blijf gefocust op de doelgroep.

Visitekaartjes worden soms gemaakt door een grafisch vormgever en opgestuurd naar een drukkerij, maar je kunt tegenwoordig ook heel makkelijk zelf jouw visitekaartjes drukken. Dit bespaart een hoop tijd en geld.

Magazines

Ben eerlijk naar je klanten; transparantie binnen een bedrijf trekt nieuwe mensen aan. Informeer wanneer er veranderingen plaatsvinden en zorg dat klanten meegaan met het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan het drukken van magazines. Een ideale manier om veel informatie samen te voegen tot een overzichtelijk geheel. Verzamel foto’s en teksten die passen bij het imago dat je wilt uitstralen. Houd het wel compact; klanten zitten vaak niet te wachten op een tijdrovende tekst met enorm veel zinnen. Houd er rekening mee dat niet iedereen je magazine van voor naar achteren leest. Mensen die alleen de tekst scannen, moeten ook meekrijgen wat de boodschap is.

Wat veel bedrijven daarnaast uniek maakt, is de creatieve manier van informeren en adverteren. Ga vooral niét mee met de menigte, maar denk juist out of the box. Dat kan soms lastig zijn, maar het eindproduct werpt zijn vruchten vaak af.

