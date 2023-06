Hoe kunstmatig is de hausse in AI? Waarom Apple en Tencent?

Zijn de recente prestaties van de aandelenmarkt wel echt of zijn ze kunstmatig gegenereerd? Dat vraagt Saira Malik, de CIO van vermogensbeheerder Nuveen, zich af.

Volgens Malik vinden de sceptici van het analistenkorps de huidige rally veel te dun, ze hekelen het feit dat die alleen wordt gedreven door de bekende megacap tech-namen. “Het klopt dat de rally maar een klein segment van de markt behelst, het gaat dan met name over bedrijven die nauw zijn verweven met kunstmatige intelligentie (AI) en de hypothetische impact op de wereldeconomie daarvan. Maar de impact is al duidelijk te merken op de beurzen, zelfs nu hogere rentetarieven deze groeiaandelen de wind deels uit de zeilen halen.”

Volgens Malik moeten beleggers op de korte termijn dan ook niet al te euforische verwachtingen koesteren. “De AI-sector laat zich het best omschrijven als een potentiële kaskraker, maar er zijn wel kanttekeningen bij te plaatsen. We zitten midden in een nieuwe technologierally. Beleggers staan voor de keuze: pakken ze hun winst, of houden ze hun aandelen vast in de hoop dat de koersen verder stijgen? Dit is momenteel het grote dilemma bij AI-gerelateerde aandelen.”

De outperformance van technologie-aandelen houdt volgens Malik voorlopig nog aan. Dat komt mede doordat AI-technologieën de producten en diensten van bedrijven een nieuwe boost geven, waardoor de omzet stijgt. “Daarnaast zorgt AI voor meer kostenbesparingen en dat leidt op zijn beurt weer tot aantrekkelijkere marges. Reden waarom bedrijven AI centraal stellen om (financiële) groei te genereren. Hun succes zou dan weer de bredere economie kunnen ondersteunen.”

Maar niet alle AI-bedrijven pikken een graantje mee, zegt Malik. Volgens haar zorgt de razendsnelle ontwikkeling van generative AI voor een grote verschuiving op het bestaande technologieplatform. “Dat gaat niet van de ene dag op de andere omdat de infrastructuur (basismodellen) voor AI-toepassingen hoge aanloopkosten kent en vraagt om grote investeringen in werknemers en andere zaken. Dit zal niet voor alle bekende bedrijven haalbare kaart zijn.”

Dit houdt volgens Malik in dat de grootste bedrijven met heel veel geld op de balans en eigen dataplatforms, bij de ontwikkeling van AI waarschijnlijk weer aan het langste eind zullen trekken. Maar, waarschuwt ze: “Dat wil niet zeggen dat sommige grote technologienamen het moeilijk gaan krijgen als AI de komende jaren steeds meer ingeburgerd raakt.”

Wat kopen?

Eddy Schekman: “In de onderstaande grafiek zijn de koersen van Nvidia, Apple, Microsoft en Tencent tegen elkaar afgezet. Het zijn alle 4 belangrijke spelers op het terrein van AI. De sterkste stijger is Nvidia, maar de waardering is dermate sterk opgelopen dat het interessanter is om naar aandere spelers te kijken. Voor Nvidia is de RSI (onderste deel grafiek) sterk opgelopen. Apple en Tencent zijn twee grote achterblijvers, maar ze zullen zich ongetwijfeld sterk laten gelden in de nabije toekomst. Ze kunnen daarom als twee kanshebbers worden gezien. Voor Nvidia wordt 140 keer de winst betaald tegen een magere 16 keer voor Tencent en ruim 30 keer voor Apple en Microsoft.”

