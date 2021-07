Hoe nep is de stijging van de huizenprijs

Huizenprijzen stijgen. ABN Amro verwacht voor dit jaar een plus van 12,5% en voor volgend jaar een stijging van 5% bij een daling van het aantal transacties.

Als de overheid achterover blijft leunen en de prijsontwikkeling overlaat aan de vrije marktwerking, zal niets veranderen. Voorspellers blijven dan hogere prijzen voorspellen, wat niet zo moeilijk is als het aanbod dunner wordt. Daarin zit ook een van de problemen. De prijsstijging van de woningmarkt is gebaseerd op de gemiddelde verkoopprijs van de transacties in een bepaalde periode.

Verderonderstel dat iedereen in een bepaalde periode 10% overbiedt dan stijgt de transactieprijs met 10% bij een onveranderde vraagprijs. Wat kun je doen aan de gekte op de huizenmarkt?

Oplossing

De oplossing is een politieke keuze. Als overheid kun je het overlaten aan de marktwerking of je grijpt in. Bij ingrijpen kun je aan tal van maatregelen denken: een tijdelijk verbod op het bezit van meerdere huizen, progressief hogere belastingen op meerdere huizen, geen hypotheek meer vertrekken op meerdere huizen en wat nog meer kan worden bedacht. In ieder geval zal De Nederlandsche Bank iets moeten doen. Zij voert – zij het onder aanvoering van de ECB – een verruimend beleid, waardoor assets als huizen door het dak gaan.

Het is wachten op problemen. Momenteel zijn hypotheekrentes lager dan de inflatie. Bij een inflatie van 2% zou die rond de 5% behoren te liggen.

