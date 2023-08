Hoe sterk kan de AEX dalen: 10%?

Beleggers moeten ver wegblijven van de AEX (771). Dat blijkt uit de koersgrafiek.

De Predictive Ranges (een model dat de bandbreedte voorspelt) voor de AEX op weekbasis geeft aan dat rekening moet worden gehouden met een daling naar 700 met een mogelijke uitloop naar 642. Dat zou neerkomen op een daling van minimaal 10%.

De periode van tegenvallende ontwikkeling lijkt aan te breken nadat – volgens analisten – bedrijven meevallende kwartaalcijfers hebben gepubliceerd, wat echter in de praktijk vaak neerkwam op een meevallende daling.

De angst voor een recessie neemt toe. Het monetaire beleid van de centrale banken lijkt dat te onderstrepen met een staking van de renteverhogingen. Lang zal men dat niet kunnen volhouden gezien de opwaartse druk onder de gasprijs. In Duitsland is de inflatie gedaald naar 6,2% in van 6,4% een maand eerder. Dat is nog heel ver weg van de doelstelling van 2,0% van de ECB.

Ook weinig goed nieuws uit China. De export daalde in juli met 14,5% tegen -12,4% in juni en een raming van -12,5%; de export naar Europa daalde zelfs met 21,4% over de eerste 7 maanden van 2023. De Chinese import daalde met 12,4% als gevolg van een verslechtering van de binnenlandse vraag.

Amerikaanse futures staan lager. Nikkei +0,3%. Shanghai -0,9%, Sensex -0,1% en Hong Kong -1,9%. Euro/dollar 1,0987. Brent -0,7% op 84,78 dollar. Duitse Bunds -0,10 op 2,4580% en US Bonds -0,07 op 4,0039%.

