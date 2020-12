Hoe sterk kan de AEX nog stijgen? Wat is de potentie?

Aandelenmarkten blijven op zoek naar houvast om op de laatste beursdag van de week op een hoger niveau af te sluiten.

De Amerikaanse futures staan in de plus. Dow Jones en Nasdaq +0,3%. Vandaag worden de Amerikaanse banencijfers gepubliceerd. Beleggers verwachten een groei van 500.000 tegen 639.000 een maand eerder. Azië is verdeeld. Nasdaq -0,3%, Shanghai -0,6%, Kospi +1,4%, Hang Seng vrijwel onveranderd en Australië +0,4%.

Een scan van ETF’s van de belangrijke markten geeft als uitkomst dat de koersen vrijwel overal boven het 1-jaars gemiddelde staan. Brazilië en Turkije zijn een uitzondering maar deze landen zullen door de beleggers geen hoge kooplust opwekken. De Kospi is boven de bovengrens van de bandbreedte gekomen. Dat is een waarschuwingssignaal voor haussiers. De AEX biedt nog een potentie van 6%.

Euro/dollar 1,2142. Euro/yuan 7,9235. Goud onveranderd 1.839,65. Brent +1,9% op 49,65 dollar. De OPEC+ is overeengekomen om de productie met 0,5 miljoen barrels te verhogen met ingang van januari, wat wel iets anders is dan de verwachting dat de productieverlaging van 7,7 miljoen vaten zou worden gehandhaafd tot tenminste maart. Duitse Bunds -0,03 op min 0,55%. US Bonds -0,01 op 0,91%.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15551 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht