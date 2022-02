Hoe stevig is de bodem voor de euro/dollar? (+scan)

De euro/dollar heeft een sprintje getrokken met een stijging tot 1,1458.

Georgette Boele, valutadeskundige ABN Amro: “Beleggers gingen er van uit dat de ECB dit jaar de depositorente al verhoogt. De ECB liet het beleid ongewijzigd maar klonk meer verkrappingsgezind. Hierdoor stegen de rente op Duits staatspapier en de euro nog even door. Beleggers verwachten nu dat de ECB in juni al de depositorente verhoogt met 10 basispunten. In totaal worden er nu vier renteverhogingen van 10 basispunten verwacht voor dit jaar. De kans op een renteverhoging dit jaar is duidelijk toegenomen maar we denken dat het nog te vroeg is om onze visie te veranderen. We zien weinig loongroei en dat is wel belangrijk voor de ECB voordat ze de rente gaat verhogen. We kijken het dus nog aan. We handhaven ook nog onze visie voor een lagere euro dit jaar en volgend jaar.”

Charttechnisch liggen steunniveaus op 1,13-1,15 en 1,17-1,18 voor de korte-middellange termijn. Op 1,12 ligt een redelijk stevige bodem. Het verschil in monetair beleid tussen de Fed en ECB zal bepalend zijn voor een eventueel nieuwe aanval.

Scan op dagbasis

Euro/dollar

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16989 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht