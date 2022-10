Hoe te beleggen in turbulente tijden?

Tijdens de BeleggersFair op 4 november geeft Michel Engbers, Directeur Vermogensbeheer bij Nationale-Nederlanden, een handleiding hoe te beleggen in de huidige en toekomstige turbulente tijden.

Tijdens deze masterclass verschaft Engbers een terugblik en, met name, een vooruitblik op de turbulente ontwikkelingen op de financiële markten. Daarbij biedt hij een inkijkje in de verschillende vormen van vermogensopbouw, met een vergelijking van execution only met vermogensbeheer. Ook geeft Engbers tips waar beleggers op kunnen letten bij deze vormen. Tenslotte komt het belang aan bod van beleggen op de lange(re) termijn en de behaalde resultaten daarvan.

Spreker

Michel Engbers

Director Investment Office bij Nationale-Nederlanden

2013-heden: Directeur Vermogensbeheer Nationale-Nederlanden Bank

2008-2013: Directeur Investments WestlandUtrecht Effectenbank

2004-2008: Directeur Private Clients Lombard Odier Hentsch & Cie Nederland N.V.

1998-2004: Hoofd Entrepreneurial Wealth CenE Bankiers

1995-1998: Witlox Advies

