Hoeveel ruimte heeft beurslieveling Nvidia nog?

Nvidia publiceert vandaag de kwartaalcijfers. Hoeveel ruimte heeft het aandeel nog?

De verwachting is dat het kwartaal zal worden afgesloten met een winst per aandeel van 2,07 dollar tegen 0,26 dollar eerder. De omzet zal zijn gestegen van 6,7 miljard dollar tot 11,1 miljard dollar. De explosieve groei heeft alles te maken met de afzet van procesoren voor AI. De vraag is dermate sterk dat je je afvraagt waar het risico ligt.

Het aandeel noteert 456,68 dollar. In een opgaande markt liggen weerstanden op 501 en 532 dollar. In een stijging naar dit niveau moet je een blind vertrouwen hebben in de groeimogelijkheden van AI en de voorsprong die Nvidia in deze markt heeft opgebouwd. Anders is een koers/winst van boven de 200 (TTM) en boven de 50 (Forward) niet te rechtvaardigen. De koers is dit jaar meer dan 200% gestegen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18847 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht