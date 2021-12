Hogere rente, de gevolgen, maar wat zijn de kanshebbers?

Is het door of juist dankzij de oplopende inflatie dat de centrale banken monetair gaan verkrappen? Het zat er allemaal aan te komen. De Grote Rotatie is begonnen.

Markten kreunen onder de verkrappingen. In de VS gaat de rente volgend jaar 3 keer omhoog, de Bank of England heeft de rente al met 15 basispunten verhoogd naar 0,25%. De hoogte van de inflatie is bepalend voor de rente. Voor langlopende staatsleningen is de rendementsformule: inflatie + opslag va 1-2%.

Het monetaire streven van een inflatie van rond 2% zal een temperend effect hebben op de renteverwachtingen. Theoretisch kan het rendement op Amerikaanse bonds stijgen van 1,42% naar 3-4% bij een inflatie van 2%. Dat is een verdubbeling van de rente. Duitse Bunds staat een nog heftigere beweging te wachten. Deze is nu min 0,35%.

In sommige landen ligt de inflatie op een hoger niveau dan de economische groei als in de VS, vrijwel alle Europese landen, India, Rusland en Brazilië. Bij aanhoudend hoge energieprijzen – de belangrijkste oorzaak van de sterk stijgende inflatie – en verdere verspreiding van het coronavirus dreigt het verschil nog groter te worden en daarmee de uitholling van de economie. Wellicht is het flink opendraaien van de Russische gaskraan effectiever is om de inflatie te beteugelen dan het beleid van de centrale banken.

Gevolgen

Stijgende rentes zullen obligatiekoersen onder druk zetten. De winst bij vastrentend zal vooral gaan zitten bij de handel in de spreads, wat niets is voor particuliere beleggers. De uitstroom van obligaties zal leiden tot instroom voor aandelen waardoor koersen vooralsnog kunnen blijven stijgen.

Meer dividend

Binnen aandelen zal een verschuiving plaatsvinden van aandelen met een lage yield als de techsector naar aandelen met een hogere yield. Nederlandse aandelen die een dividendrendement bieden van meer dan 4% zijn volgens Tradingview onder meer Vopak, Shell, NN Group, ASR, Ordina, ForFarmers en PostNL.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

