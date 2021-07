Hoogmoed een groter gevaar voor beleggers dan inflatie

Uit een halfjaarlijkse enquête onder 42 bij Natixis Investment Managers werkzame portfolio managers, strategen en economen blijkt dat, zelfs nu de markt rekening houdt met de eerste echte dosis inflatie in 13 jaar, hoogmoed in feite het grootste risico voor beleggers kan zijn.

Meer dan een jaar na de pandemie, met licht aan het einde van de tunnel, zijn de Natixis-experts van mening dat de langetermijngevolgen van het afgelopen jaar zich slechts langzaam zullen ontvouwen. Toch blijven de vooruitzichten voor het einde van het jaar constructief, met weinig risico’s aan de horizon, en suggereren ze dat beleggers het best hun ogen wijd open houden. De “Roaring Twenties” maakten de hype in de eerste helft van 2021 waar toen de meeste belangrijke indices dubbelcijferige rendementen boekten. Met het oog op de tweede helft van het jaar zeiden de strategen dat beleggers niet alleen op stijgende rendementen moeten letten, maar ook op inflatie en waarderingen.

“De Wall of Worry blijft het sentiment in toom houden. We horen veel zorgen over piekgroei, en we herinneren beleggers eraan dat ze piek in groei niet moeten verwarren met piek in momentum. Wij verwachten dat het tempo van het herstel zal afnemen, maar wel tot niveaus die nog steeds zeer ondersteunend zijn voor de bedrijfswinsten,” zegt Jack Janasiewicz, Portfolio Manager & Portfolio Strategist voor Natixis Investment Managers Solutions.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16307 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht