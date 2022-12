Hoop voor Fugro

Fugro sloot op 11,36 euro na een kleine daling van 1,5%.

Investtech: “Het aandeel is hiermee 13 van de laatste 17 dagen gedaald. De afgelopen maand is het aandeel 22,5% gedaald. Het ziet er technisch gezien echter wel goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn, heeft de weerstand rond 11,00 euro verbroken en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht