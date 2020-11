IG Europe opent kantoor in Amsterdam

IG Europe, de Europese dochteronderneming van IG Group, een toonaangevende broker in wereldwijde onlinehandel, heeft vandaag een nieuw kantoor geopend in Amsterdam. De opening is onderdeel van een brede uitbreidingsinvestering om het bedrijf gediversifieerder, duurzamer en internationaler te maken. Dit jaar opende IG ook al nieuwe kantoren in Hong Kong en Bermuda.

Nazli Visne is aangesteld als hoofd van het Nederlandse kantoor, een uitbreiding van haar huidige rol als plaatsvervangend hoofd van IG Duitsland. In deze rol ondersteunt ze de regiodirecteur bij het aansturen van de commerciële activiteiten en fungeert als lijnmanager voor het verkoopteam in Frankfurt, dat uit 12 personen bestaat. In eerste instantie zullen nog eens vier IG-medewerkers in Amsterdam gevestigd zijn om de lokale detailhandel te bedienen en marktinzichten in het Nederlands te geven.

IG’s nieuwe kantoor zal zich richten op de Nederlandse particuliere beleggingsmarkt met een breed assortiment producten, maar met een bijzondere focus op turbocertificaten. Nederland heeft zich ontpopt als de snelst groeiende markt in Europa voor deze financiële derivaten met een begrenst risico en is nu bijna net zo groot als de Franse of Duitse markt, blijkt uit gegevens van toezichthouder AFM.

Nederland heeft alleen al circa 35.000 ‘turbohandelaren’ en exclusief het grote contingent aan optiebeleggers, volgens AFM. Er zijn naar schatting in totaal ongeveer 200.000 handelaren in derivaten met een hefboomwerking in Europa.

Nazli Visne, head of IG Netherlands, stelt: “Ik ben er trots op dat IG nu ter plaatse aanwezig is in Amsterdam om onze Nederlandse klanten beter te kunnen bedienen met de handelservaring van wereldklasse die ze willen van IG. De onstabiele aard van de pandemie op dit moment betekent dat het Nederlandse IG-team in eerste instantie op afstand zal werken, omdat hun veiligheid en die van hun vrienden en familie onze topprioriteit is. We hopen allemaal op meer positief nieuws in het nieuwe jaar in de wereldwijde strijd tegen het virus.”

Simona Stoytchkova, managing director IG Europe: “Het kennisniveau en gebruik van turbo’s in de Nederlandse particuliere beleggingsmarkt is in verhouding zeer hoog en wij geloven dat er een sterk potentieel is voor verdere groei. Daarom openen wij ons kantoor in Amsterdam, om educatieve diensten voor de markt aan te bieden en de nieuwste innovaties op het gebied van onlinehandel te promoten, met name de Turbo24-reeks van IG. Ik ben er bijzonder trots op dat Nazli de leiding op zich wil nemen over de vestiging van IG in Nederland. Het percentage vrouwelijke handelaren op het online platform is hier het hoogst vergeleken met andere Europese vestigingen, wat het tot een voortrekker maakt voor ambassadeurs en influencers om tot een meer divers financieel landschap te komen.”

De Europese dochteronderneming van IG, IG Europe, werd in juli 2019 opgericht als onderdeel van de noodplannen van IG in de aanloop naar het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, om een volledig functionerende en operationele Europese entiteit te hebben. IG Europe verenigt de Europese vestigingen van IG in Frankrijk, Italië, Spanje, Zweden, Duitsland en Nederland in één juridische entiteit, die wordt geleid door Arnaud Poutier.

Spectrum, de multilaterale handelsfaciliteit (“MTF”) van IG, werd in augustus 2019 gelanceerd en is speciaal ontworpen voor particuliere beleggers, waarbij klanten toegang krijgen tot turbo warrants – ‘Turbo24s’. Dit nieuwe type turbocertificaat werd door IG in het vierde kwartaal van 2019 gelanceerd om haar Europese klanten de mogelijkheid te bieden 24 uur per dag, vijf dagen per week te handelen in aandelenindexen, valuta’s en grondstoffen, en om er zeker van te zijn dat de koers waartegen zij aankopen vanaf het begin de volledige limiet van hun risicoblootstelling weergeeft. Het innovatieve Turbo24-platform stelt handelaren in staat om snel te reageren met state-of-the-art functies zoals de mogelijkheid om direct op grafieken te handelen en de integratie van een turbo-calculator in het transactiescherm om er maar een paar te noemen, allemaal te vinden zijn op een unieke Turbo24 Demo-account platform.

Turbo’s

Turbo’s op beursindexen zijn het populairste IG-product in Nederland, met de Duitse DAX en de Amerikaanse Dow Jones en S&P als koplopers in transactievolumes, op de voet gevolgd door de lokale AEX. Er is de laatste maanden meer belangstelling voor grondstoffen als gevolg van de volatiliteit in deze markten en de verwachting is dat forex de top van de transactiegrafieken zal bereiken naarmate de uitkomst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen nadert.

Nazli Visne: “Mijn visie voor IG in Nederland is om onze klanten alles te bieden wat hij of zij zou verwachten van een van ‘s werelds toonaangevende online brokers, of dat nu een product is om te navigeren door onverwachte marktvolatiliteit, om hun portefeuilles af te dekken of om te handelen op aankomende financiële gebeurtenissen. Wij zijn ervan overtuigd dat alleen goed geïnformeerde en succesvolle klanten voor de lange termijn blijven en IG legt duidelijke beperkingen op binnen ons onboarding-proces en biedt volledige educatieve ondersteuning om ervoor te zorgen dat ze volledig geïnformeerd zijn voordat ze op ons platform gaan handelen.”

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht