‘Ik ben bullish’

“Ik ben enorm bullish”, zegt BlackRock CEO Larry Fink op CNBC als hem wordt gevraagd wat hij denk van de potentie van de aandelenmarkt.

Het is een verzameling van factoren die als aanjager fungeren: het monetaire beleid, de fiscale impulsen, de hoeveelheid cash en de ontwikkeling van de bedrijfsresultaten. Anderen hebben het over Goldilock, een periode van verantwoorde groei met een lage inflatie en het zich op volledige werkgelegenheid. Goldilock doet zich alleen voor in de herstelfase van de economie met een lage rente, een lage inflatie, een lage werkloosheid en hogere prijzen voor assets. Het is een ideaal klimaat voor haussiers.

Sterke groei China

De krachtige groei van de Chinese economie is positief. In Q1 spurtte het BNP met 18,3% tegen +6,5% in Q4 vorig jaar. Het is wel iets minder dan de raming van 19%. Shanghai is +0,9%. CSI 300 +0,1%, Nikkei +0,2%, Hang Seng +0,8% en Australië -0,1%. De premarket voor Europa en de CS wijst op een iets lagere start van de dag.

Euro/dollar 1,1961. Euro/yuan 7,8118. Bitcoin -2,8% op 61.418, goud onveranderd 1.763 en Brent +0,5% op 67,30 dollar. Duitse Bunds -0,03 op min 0,2930%. US Bonds +0,05 op 1,5816.

Top-5 AEX/AMX-aandelen met laagste RSI: Shell, SBM, Air France-KLM, Fagron en Fugro.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15969 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht